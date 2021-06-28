Игроки рынка курьерской доставки объединяются на площадке ТПП РФ

Участники рабочей группы, в которую могут войти представители любой компании российского рынка экспресс-логистики, договорились о проведении ежемесячных заседаний. 23 июня в онлайн-формате прошло первое мероприятие. Эксперты DPD, PickPoint, «СберМаркет», B2CPL, DostavkaGuru, Dimex и других компаний обсудили рабочие вопросы и определили темы ближайших встреч, затрагивающие разные аспекты ведения бизнеса – от кадрового дефицита до цифровизации. Особое внимание будет уделено локальным рынкам. Они имеют большой потенциал роста, при этом на обсуждениях, проходящих в рамках отраслевых мероприятий, региональную проблематику зачастую обходят стороной.

Активное участие в процессе формирования рабочей группы и в определении основных направлений ее деятельности принимает Межрегиональная ассоциация курьерских служб. «Рабочая группа создана с целью объединения игроков рынка экспресс-логистики. Это позволит им формировать консолидированную позицию по актуальным проблемам отрасли и доносить ее до органов государственной власти и представителей бизнеса, в том числе e-commerce, – рассказал Александр Митюков, координатор Межрегиональной ассоциации курьерских служб. – Торгово-промышленная палата – старейшее объединение предпринимателей в нашей стране, которому доверяют компании из разных индустрий. Эта площадка обладает огромным опытом защиты интересов бизнес-сообщества на уровне органов государственной власти и местного самоуправления, а также опытом создания в интересах предпринимателей эффективной системы оценки проектов нормативных актов и законодательных инициатив».

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) была создана в 2020 году. Свою цель ассоциация видит в формировании консолидированного экспертного сообщества, которое будет работать над созданием благоприятных условий для развития отрасли курьерской доставки в РФ. МАКС совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) разрабатывает Реестр и рейтинг надежных курьерских служб, которые будут представлены рынку в августе 2021-го.

