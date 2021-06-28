В России выявили более 21,6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, COVID-19 вывили ещё у 21 650 человек.

Всего к утру понедельника, 28 июня число заболевших коронавирусом в нашей стране составило 5 472 941 человек. За всё время пандемии от ковида в РФ умерли 133 893 человека, из них 611 за последние 24 часа. Успешно справились с вирусом 4 969 340 человек (+12 728).

По числу новых случаев коронавируса за сутки продолжает лидировать Москва – в российской столице выявлено 7 246 заболевших. Далее следуют Московская область (+2 722), Санкт-Петербург (+1 335), Нижегородская область (+332) и Республика Бурятия (+309).

Напомним, 27 июня в России было выявлено 20 538 заболевших.

Ранее сообщалось, что российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, как быстро победить новый всплеск коронавируса в стране

По мнению специалиста, дальнейшее развитие событий зависит только от поведения каждого человека.

«Уверен, что при ответственном подходе к вопросам вакцинации и соблюдению санитарных мер пик новой волны COVID-19 уйдёт уже через две-три недели», – предположил вирусолог, процитировав при этом слова Остапа Бендера, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

