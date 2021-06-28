Краснодарский край: туриндустрия проигрывает «дикарям»

Запрет на заселение в гостиницы краснодарских курортов приезжих, не имеющих документального подтверждения их безопасности для окружающих, вызвал панику у хозяев черноморских гостиниц из-за вполне реальной угрозы оказаться в этом году на мели. Сами путешественники, впрочем, в массе своей игнорируют как эту панику, так и меры властей, ее спровоцировавшие.

— Мы вас в самолет без маски не пустим! Никаких объяснений нам не надо! Возвращайтесь в зал вылета и покупайте маску там, если успеете. Следующий! — обороняет последний рубеж перед посадкой в самолет сотрудница аэропорта «Шереметьево».

— Какая на… маска, вы что, не видите, что их у половины народа здесь нет? Если кто-то кого-то заразил, то они сделали это еще до посадки! — качает права (безнадежно, но из принципа) пассажир рейса Москва—Анапа.

Маской с пассажиром в итоге поделились сердобольные попутчики. Но неразрешимость конфликта у стойки выхода на посадку заключается в том, что и сотрудница, и пассажир, оба по-своему правы. В зале вылета терминала D толпы народа — как в метро в час пик, — и социальная дистанция там примерно такая же. Что может изменить в такой ситуации отсутствие маски непосредственно при посадке в самолет, не понимает никто, включая служащую аэропорта, но правила есть правила. А почему и зачем введены такие правила — никто внятно так и не объяснил.

Тысячи людей в масках и без рвутся на черноморское побережье Краснодарского края всего за несколько дней до того момента, когда местным гостиницам будет запрещено заселять приезжих, не прошедших ПЦР-тест. Такое распоряжение губернатор Вениамин Кондратьев издал 25 июня. И люди стремятся по максимуму использовать последние дни «свободы», наученные опытом, что дальше будет только хуже.

В распоряжении же указано, что с 1 июля объекты размещения будут приниматьтолько туристов, имеющих отрицательный тест на Covid-19, а с 1 августа — только предъявивших справку о вакцинации.

«Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор», — предупредил Вениамин Кондратьев.

Covid-19 с удобствами и без

Сообщения краснодарских властей заставили схватиться за голову всю туриндустрию России, для которой после закрытия зарубежных направлений и потопа на южном берегу Крыма краснодарские курорты оказались единственным «спасательным жилетом». Это вполне естественным образом превратило пляжи Анапы в точное подобие зала вылета Шереметьево — по крайней мере, с точки зрения «плотности населения». А поскольку ни один психически здоровый человек не полезет в воду в маске (если только в водолазной) и не станет в ней обедать в кафе, можно с высокой долей вероятности предположить, что все антиковидные требования властей превратятся — и уже превращаются в фикцию.

Приученные к тому, что чем суровее распоряжения властей, тем они менее обязательны к исполнению, россияне стойко не поддаются панике. И самыми оптимистичными являются, ожидаемо, представители «дикого» туризма с обеих сторон — приезжающей и принимающей.

«Какие еще тесты? Какой ПЦР?» — отказывается понимать пожилая женщина, с раннего утра дежурящая на автовокзале Анапы с табличкой «Комнаты у моря». По ее реакции видно, что она не слышала не только про какой-то «пыцыэр», а, скорее всего, и про коронавирус. И правда: меньше знаешь — крепче спишь, особенно если это сон с удобствами во дворе за 1200 рублей за сутки. «Можно и дешевле, но тогда я к вам соседа подселю», — то ли пугает, то ли соблазняет женщина с табличкой.

Сотрудница одного из анапских отелей, прежде чем ответить на вопрос, не выкинут ли человека из номера утром 1 июля, если он заселится до того, как требование сдачи тестов вступает в силу, отвечает не сразу. Но потом, видимо, решает, что клиент не похож на тайного инспектора Роспотребнадзора:

— Если вы заселитесь хотя бы 30 июня, то можете жить здесь до конца света. Мы же вам деньги обратно не вернем. Тем более, что никаких официальных распоряжений нам пока не поступало, а сами мы такой ерундой заниматься не собираемся. Можете жить хоть с ковидом, хоть без него, ваше право.

Дай нам, Боже, что тебе не гоже

Жительница Новороссийска Анна, зарабатывающая сдачей жилья приезжим в многоэтажном ЖК с видом на историческую Малую Землю, ковид-статусом гостей не интересуется вообще. Зато она, как профессионал, в курсе всех новостей, так или иначе затрагивающих рынок краткосрочной аренды. Судя по автомашине, на которой она разъезжает, Анна как минимум не бедствует, а теперь шансы купить еще более дорогую «тачку» у нее только возрастают.

«Мы с другими частными риэлторами каждое утро начинаем с обсуждения в соцсетях того, что еще за ночь наши власти придумали, чтобы жизнь медом не казалась. Если честно — мы даже рады будем, если гостинцы обяжут принимать постояльцев только с тестами на корону, ведь тогда все они пойдут к нам. Я надеюсь, что уж до такого маразма, как запрещать заселять гостей без теста в частный сектор, не дойдет, — делится своей аналитикой Анна, и добавляет тем же тоном, что и анапская гостиничная работница: А хоть и дойдет. Я перед ними что, отчитываться буду, кого заселяю?»

Анна действительно имеет все основания приветствовать распоряжение своего губернатора. Согласно базе данных сервиса Booking.com, в той же Анапе менее половины объектов размещения входят в тем или иным образом организованные структуры. Большая же часть — «дикари» вроде той бабушки у автовокзала. И если анапская хозяйка «комнат у моря» ничего не слышала про ПЦР-тесты, то спрашивать ее про онлайновые сервисы для риэлторов было бы, скорее всего, излишним.

Туриндустрия тонет в Черном море

В легальной туриндустрии о конкуренции со стороны «комнат у моря» осведомлены прекрасно. Именно об этом говорится в письме от Российского союза туриндустрии губернатору Вениамину Кондратьеву.