Краснодарский край: туриндустрия проигрывает «дикарям»

Запрет на заселение в гостиницы краснодарских курортов приезжих, не имеющих документального подтверждения их безопасности для окружающих, вызвал панику у хозяев черноморских гостиниц из-за вполне реальной угрозы оказаться в этом году на мели. Сами путешественники, впрочем, в массе своей игнорируют как эту панику, так и меры властей, ее спровоцировавшие.
— Мы вас в самолет без маски не пустим! Никаких объяснений нам не надо! Возвращайтесь в зал вылета и покупайте маску там, если успеете. Следующий! — обороняет последний рубеж перед посадкой в самолет сотрудница аэропорта «Шереметьево».
— Какая на… маска, вы что, не видите, что их у половины народа здесь нет? Если кто-то кого-то заразил, то они сделали это еще до посадки! — качает права (безнадежно, но из принципа) пассажир рейса Москва—Анапа.
Маской с пассажиром в итоге поделились сердобольные попутчики. Но неразрешимость конфликта у стойки выхода на посадку заключается в том, что и сотрудница, и пассажир, оба по-своему правы. В зале вылета терминала D толпы народа — как в метро в час пик, — и социальная дистанция там примерно такая же. Что может изменить в такой ситуации отсутствие маски непосредственно при посадке в самолет, не понимает никто, включая служащую аэропорта, но правила есть правила. А почему и зачем введены такие правила — никто внятно так и не объяснил.
Тысячи людей в масках и без рвутся на черноморское побережье Краснодарского края всего за несколько дней до того момента, когда местным гостиницам будет запрещено заселять приезжих, не прошедших ПЦР-тест. Такое распоряжение губернатор Вениамин Кондратьев издал 25 июня. И люди стремятся по максимуму использовать последние дни «свободы», наученные опытом, что дальше будет только хуже.
В распоряжении же указано, что с 1 июля объекты размещения будут приниматьтолько туристов, имеющих отрицательный тест на Covid-19, а с 1 августа — только предъявивших справку о вакцинации.
«Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор», — предупредил Вениамин Кондратьев.
Covid-19 с удобствами и без
Сообщения краснодарских властей заставили схватиться за голову всю туриндустрию России, для которой после закрытия зарубежных направлений и потопа на южном берегу Крыма краснодарские курорты оказались единственным «спасательным жилетом». Это вполне естественным образом превратило пляжи Анапы в точное подобие зала вылета Шереметьево — по крайней мере, с точки зрения «плотности населения». А поскольку ни один психически здоровый человек не полезет в воду в маске (если только в водолазной) и не станет в ней обедать в кафе, можно с высокой долей вероятности предположить, что все антиковидные требования властей превратятся — и уже превращаются в фикцию.
Приученные к тому, что чем суровее распоряжения властей, тем они менее обязательны к исполнению, россияне стойко не поддаются панике. И самыми оптимистичными являются, ожидаемо, представители «дикого» туризма с обеих сторон — приезжающей и принимающей.
«Какие еще тесты? Какой ПЦР?» — отказывается понимать пожилая женщина, с раннего утра дежурящая на автовокзале Анапы с табличкой «Комнаты у моря». По ее реакции видно, что она не слышала не только про какой-то «пыцыэр», а, скорее всего, и про коронавирус. И правда: меньше знаешь — крепче спишь, особенно если это сон с удобствами во дворе за 1200 рублей за сутки. «Можно и дешевле, но тогда я к вам соседа подселю», — то ли пугает, то ли соблазняет женщина с табличкой.
Сотрудница одного из анапских отелей, прежде чем ответить на вопрос, не выкинут ли человека из номера утром 1 июля, если он заселится до того, как требование сдачи тестов вступает в силу, отвечает не сразу. Но потом, видимо, решает, что клиент не похож на тайного инспектора Роспотребнадзора:
— Если вы заселитесь хотя бы 30 июня, то можете жить здесь до конца света. Мы же вам деньги обратно не вернем. Тем более, что никаких официальных распоряжений нам пока не поступало, а сами мы такой ерундой заниматься не собираемся. Можете жить хоть с ковидом, хоть без него, ваше право.
Дай нам, Боже, что тебе не гоже
Жительница Новороссийска Анна, зарабатывающая сдачей жилья приезжим в многоэтажном ЖК с видом на историческую Малую Землю, ковид-статусом гостей не интересуется вообще. Зато она, как профессионал, в курсе всех новостей, так или иначе затрагивающих рынок краткосрочной аренды. Судя по автомашине, на которой она разъезжает, Анна как минимум не бедствует, а теперь шансы купить еще более дорогую «тачку» у нее только возрастают.
«Мы с другими частными риэлторами каждое утро начинаем с обсуждения в соцсетях того, что еще за ночь наши власти придумали, чтобы жизнь медом не казалась. Если честно — мы даже рады будем, если гостинцы обяжут принимать постояльцев только с тестами на корону, ведь тогда все они пойдут к нам. Я надеюсь, что уж до такого маразма, как запрещать заселять гостей без теста в частный сектор, не дойдет, — делится своей аналитикой Анна, и добавляет тем же тоном, что и анапская гостиничная работница: А хоть и дойдет. Я перед ними что, отчитываться буду, кого заселяю?»
Анна действительно имеет все основания приветствовать распоряжение своего губернатора. Согласно базе данных сервиса Booking.com, в той же Анапе менее половины объектов размещения входят в тем или иным образом организованные структуры. Большая же часть — «дикари» вроде той бабушки у автовокзала. И если анапская хозяйка «комнат у моря» ничего не слышала про ПЦР-тесты, то спрашивать ее про онлайновые сервисы для риэлторов было бы, скорее всего, излишним.
Туриндустрия тонет в Черном море
В легальной туриндустрии о конкуренции со стороны «комнат у моря» осведомлены прекрасно. Именно об этом говорится в письме от Российского союза туриндустрии губернатору Вениамину Кондратьеву.
О какой-либо реакции со стороны краевых властей пока не слышно, говорит в понедельник первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Он, правда, подтвердил, что у его коллег существует «консенсус-прогноз» о перспективах туристического рынка юга России. И прогноз этот неблагоприятный.
«Конечно, мы уверены, что казачьи патрули не будут совершать рейды по частным домохозяйствам и выявлять ковид-диссидентов, пробравшихся на краснодарские курорты в обход запретов властей, — говорит Канторович. — Поэтому собственники сдаваемого в аренду жилья могут, скорее всего, открывать шампанское. Приезжающие на отдых тоже не в обиде: хотя владельцы жилья теперь наверняка взвинтят цены, но отдыхающим это будет компенсировано отсутствием суеты и затрат на сдачу тестов. А вот официальные отельеры остаются в проигрыше с любой стороны».
Туриндустрия юга России — бизнес с четко выраженной сезонностью, продолжает он. Гостиницы, максимально заполненные всего несколько месяцев в году, вынуждены работать на грани маржинальности — поскольку три четверти всего времени они существуют почти вхолостую.
АТОР ранее заявила, что из-за грядущих ограничений туристы массово сдают туры на Кубань. По данным профессиональной ассоциации, число отказавшихся от путевок может достичь половины от общего числа бронирований. Спасти ситуацию, полагает Канторович, может разрешение объектам размещения края принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста.
В минувшие выходные в Ассоциации выражали надежду, что заявления краснодарского губернатора — всего лишь хитрый прием с целью ускорить вакцинацию, и объявленные ограничительные меры будут в последний момент отменены. Такой прецедент, кстати, уже случился на днях: в пятницу компания РЖД отменила собственное распоряжение об обязательной вакцинации сотрудников «до выяснения обстановки».
Входящие, оставьте упованья
Однако надежды отельеров на то, что власти их только пугают, развеяла замминистра курортов Краснодарского края Мария Золотухина. Она в понедельник сообщила Expert.ru, что требования о предъявлении ПЦР-тестов вступят в силу, как и запланировано, в четверг. Касаться они будут только коллективных средств размещения — то есть, тех объектов, где одновременно проживает более одной семьи. При этом, подчеркивает замминистра, официальная это гостиница или частный гостевой дом, значения не имеет.
«Те граждане, которые сдают излишки жилых помещений, будут попадать под требования постановления губернатора в том случае, если они фактически ведут коммерческую деятельность — например, переоборудовали свой частный дом под мини-гостиницу — поясняет Золотухина. — Налоговая инспекция ведет учет таких предпринимателей, поэтому они тоже будут обязаны следить за наличием тестов, а после 1 августа — и прививочных сертификатов у тех, кого они заселяют».
Золотухина гарантирует, что гости края, прибывшие сюда пусть даже всего за час до полуночи 1 июля, могут не беспокоиться о наличии или отсутствии тестов на коронавирус — распоряжение Вениамина Кондратьева не имеет обратной силы.
«Оно распространяется только на тех, кто заселился 1 июля или позднее. Всех, кто зарегистрировался ранее этой даты, требование не касается», — объясняет Золотухина, добавляя, что такой же механизм будет действовать и в случае с введением требования предъявлять сертификат о вакцинации после 1 августа. Это значит, что приехавший в Краснодарский край вплоть до 31 июля гость может не опасаться, что его остановит казацкий «прививочный патруль».
Остальным же, обещает Золотухина, власти края намерены максимально уменьшить неудобства.
«Мы сейчас разворачиваем в аэропорту Сочи лабораторию по приему тестов на коронавирусную инфекцию. Она стартует 1 июля. К сожалению, в других аэропортах края — Анапе и Геленджике — создание такой инфраструктуры пока не предполагается», — говорит собеседница, уточняя, что тесты будут платными.
Это означает, что помимо организационного барьера отпускники упрутся и в финансовый. Стоимость тестирования одного человека начинается от 1600 рублей (а если делать срочно, чтобы получить результат в течение трех часов, то стоимость доходит до 5000 руб.). То есть, на семью из трех человек одно только срочное тестирование может обойтись в сумму, сравнимую с неделей отдыха.
Золотухина не смогла ответить и на еще один вопрос: где должен дожидаться результатов ПЦР-тестирования турист, сделавший его в аэропорту Сочи — ведь результат может быть готов через сутки.
«Поэтому мы все же предлагаем всем прилетающим не откладывать тестирование на последнюю минуту и делать тесты перед вылетом», — рекомендует Золотухина.
Что же до ожиданий того, что дальше будет только хуже, то они вполне могут подтвердиться. В понедельник в Телеграм-каналах распространилась информация, что в России рассматривается возможность продажи билетов на внутренние (!) авиа- и железнодорожные маршруты только при предъявлении QR-кода о вакцинации.