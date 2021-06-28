Малый бизнес потерял миллион фирм, Титов предлагает для него свой «минпром»

В рамках своего ежегодного доклада Бизнес-омбудсмен Борис Титов представит президенту РФ Владимиру Путину спецдоклад «МСП/Постковид». Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, Титов предлагает запустить в России программу «минипром.рф», главная цель которой – стимулирование развития современных производственных и инновационных малых и средних предприятий.

«Пандемия в России серьезно ударила по малому и среднему бизнесу. Негативные последствия затронули порядка 4,17 млн компаний сектора МСП от общего числа 6,05 млн. На пике пандемии не работало 56,1% компаний», - отмечается в документе. Есть, помимо пандемии и ряд других негативных моментов. Так или иначе, по статистике Банка России, в общем количестве малых предприятий доля имеющих задолженность по кредитам (включая просроченную) выросла в 2020 году с 20 до 30%.

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В связи с этим Титов предложит президенту запустить программу «минипром.рф», цель которой – поддержать малые производства и способствовать переходу к несырьевой экономике.

«В России сектор местных производств развит недостаточно, что при значительном спросе на внутреннем рынке и при создании условий со стороны государства, может представлять потенциальную возможность для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости. В то же время создание малых производств важно для России с точки зрения перехода к несырьевой структуре экономики», — полагает омбудсмен.

Нужны не базы и каталоги, а инвестиции и льготы

В третью волну пандемии сектор МСП действительно входит не в лучшей форме, признает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. В прошлом году из-за локдауна и просевшего спроса обороты малых и средних предприятий в непродуктовом ритейле, общепите, сфере услуг проседали вплоть до 70% или 3,1 трлн рублей. При этом в допандемийном 2019-м сектор набрал кредитов на рекордные за последние 6 лет 7,8 трлн рублей, и теперь каждый третий бизнес по данным Банка России имеет задолженность, в том числе просроченную, перед кредиторами.

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Новая волна пандемии приносит и новые ограничения. В Москве, например, из-за введения covid-free зон, поток клиентов в общепит может сократиться вплоть до 90%, полагает эксперт. Если новые ограничения будут развиваться по прошлогоднему сценарию, под удар могут попасть ритейл и сфера услуг, где как раз сосредоточено большинство малых компаний. А если ограничения будут продолжительными, в скором времени мы рискуем столкнуться с новой волной закрытий МСП.

По результатам 2020 года деятельность прекратили свыше миллиона фирм (это почти каждый пятый малый бизнес в стране), а зарегистрировано новых было около 900 тыс. Таким образом, прошлый год принес значительное снижение количества компаний – на 246 800 по сравнению с данными 2019 года. Число ИП сократилось на 115 900, а юрлиц – почти на 131 000. И это на фоне действующих программ поддержки от государства – моратория на банкротство, налоговых и кредитных отсрочек.

Сейчас все идет по более-менее «мягкому» сценарию, но с учетом неудачного прошлого года сектор все равно испытывает значительные трудности, пережить которые без нового раунда поддержки будет непросто, отмечает Ускова. Какую в этом роль будет играть обозначенный сайт предсказать сложно. Но понятно, что для развития производств на местах, нужны не интернет-каталоги и «базы знаний», а прямые инвестиции — развитие инфраструктуры в регионах, поиск новых рынков сбыта и гарантии реализации производимой продукции, а также льготные налоговые режимы и дешевые кредиты для бизнеса для стимулирования предпринимательских инициатив на местах.

За все опять заплатит потребитель

Вспышка заболеваемости COVID-19 побудила власти на местах принять ряд экстренных мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения эпидемии, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Виноватыми в происходящем, как водится, объявили безответственных граждан, оставив за кадром неудовлетворительную организацию контроля за исполнением элементарных мер безопасности и неубедительную пропаганду необходимости вакцинации со стороны государственных структур.

В итоге основные затраты, связанные с осуществлением профилактических мер, в очередной раз возлагаются на плечи бизнеса, который только начал восстанавливаться после кризиса, связанного с первыми двумя волнами эпидемии. Разумеется, признает эксперт, многое зависит от того, насколько быстро заболеваемость пойдет на спад. Однако на данный момент для отраслей, понесших наибольшие потери от предыдущих пандемических ограничений, ситуация, по меньшей мере на ближайший месяц, выглядит достаточно плачевно.

Секторы экономики, связанные, прежде всего с деятельностью малого и среднего бизнеса (общественное питание, туризм, гостиничный бизнес и т.п.), оказались перед лицом резкого уменьшения спроса на свои услуги, констатирует Гожий. Одни только кафе и рестораны могут недосчитаться до 70% выручки. Техническая сторона дела – доступ в заведение по QR-кодам – не представляет сложности. Но сам по себе низкий уровень вакцинированности населения, а также весьма вероятные сбои в работе профильных сервисов, обеспечивающих предоставление информации о привитых и переболевших с выдачей соответствующего подтверждения, делают неизбежным падение оборотов.

Меры антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса (льготные кредиты, освобождение от аренды и т.п.) уже свернуты властями и финансовыми институтами в тот момент, когда предприятия сферы услуг снова оказались, фактически, в ситуации локальных локдаунов, констатирует эксперт. В результате многие предприниматели предпочтут закрыться, чтобы дождаться улучшения положения вещей. Точке общественного питания абсурдно держать кухню целый день ради 5–10 посетителей, работа же на вынос никак не окупает затрат. Итогом 2020 года стало закрытие каждого в этой сфере, и последствия новых ограничений могут оказаться не менее катастрофичными для небольших бизнесов, напоминает Гожий. То, как пройдет ближайший месяц, станет ключевым показателем для всей отрасли.

Ситуация в других сегментах сферы услуг ничем не отличается от сферы общественного питания, констатирует Гожий. Киноиндустрия (которая, в своей преобладающей части, не относится к малому предпринимательству), вообще рискует потерять остатки клиентуры. Массовый отказ от путевок, в очередной раз поставит туристический бизнес и авиаперевозки на грань рентабельности. В итоге, констатирует эксперт, возросшие затраты бизнеса окажутся в конечной цене и, как это обычно и бывает, за все заплатит потребитель. На макроуровне же, результатом явится очередной рост инфляционных ожиданий.

Организация массовой вакцинации параллельно с бесперебойной выдачей QR-кодов способны предотвратить очередную волну закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, уверен Гожий. Но небольшое предпринимательство живет за счет оборота: время в этом процессе играет ключевую роль. Поэтому помочь могло бы повышение доступности для россиян ПЦР тестов (как это организованно в большинстве экономически развитых стран).

Текущее положение вещей лишний раз свидетельствует о преждевременности сворачивания помощи населению и предпринимателям, полагает эксперт. Очевидна и настоятельная необходимость восстановления мер государственной поддержки – хотя бы в том ограниченном виде, в котором они существовали в период локдауна прошлого года. Кроме того, реальность, определяемая постоянно действующим характером эпидемиологической угрозы, требуют изменения принципов экономической политики, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Необходимо формирование стабильной деловой среды, в которой ведут свою деятельность небольшие предприятия, уверен Анатолий Гожий. Основой этой среды должен стать максимально упрощенный и минимизированный налоговый режим. В противном случае, малый и средний бизнес, двигаясь от кризиса к кризису, будет обречен на вымирание.