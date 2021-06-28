«Морской бриз» может спровоцировать сильную бурю в Черном море

В понедельник 28 июня в северо-западной части Черного моря начинаются военно-морские учения «Морской бриз», которые продлятся почти месяц: с 28 июня по 23 июля. Учения проводятся ВМС Украины и США в соответствии с соглашением «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений», подписанном Киевои и Вашингтоном в 1993 году, с участием членов НАТО и других союзников.
В этом году учения «Морской бриз» как никогда масштабные: в них участвуют 32 страны со всех континентов, кроме Антарктиды. Среди участников учений, ежегодно проходящих с 1997 года, Украина, США, члены НАТО, Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея и мечтающая попасть в Альянс так же, как Украина, Грузия.
МИД РФ и Минобороны считают учения «Морской бриз» провокацией, направленной в частности на то, чтобы предоставить Украине оружие и военную технику. Основания для такой характеристики тем более весомые, что они проходят через считанные дни после серьезного инцидента, связанного с заходом в территориальные воды России в районе Крыма британского ракетного эсминца Defender. Для того, чтобы помешать нарушению государственной границы российские военные после положенных в таких случаях предупреждений, проигнорированных кораблем ВМФ Великобритании, вынуждены были открыть пулеметный огонь и сбросить несколько бомб по курсу его следования, после чего он поспешно вернулся в международные воды.
Лондон, естественно, опроверг заявления российских военных и дипломатов, заявив, что Defender совершал «невинный» проход по территориальным водам Украины и действовал в строгом соответствии с международными морскими соглашениями и конвенциями.
Масла в огонь вызвало воскресное сообщение британских СМИ о находке рядом с автобусной остановкой в графстве Кент секретных документов британского Минобороны, в которых рассказывается о подготовке операции. После их прочтения исчезают последние сомнения в провокационном характере действий эсминца Defender.
В общей сложности в учениях «Морской бриз», участвуют свыше 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов, а также 18 отрядов специального назначения и водолазных групп. Наличие боевых водолазов не случайно – одной из задач нынешних учений является отработка совместных водолазных операций.
Кроме этого, на учениях «Морской бриз» будут отрабатываться столкновения десантных кораблей, действия на суше (отработка защиты Николаевской и Херсонской областей от нападения условного противника), операции по перехвату, противоздушная оборона и противолодочные действия, взаимодействие в ходе проведения специальных операций и поисково-спасательные операции.
НАТО представлена второй постоянной военно-морской группой. Шестой оперативный флот ВМС США прислал ракетный эсминец Ross. Он вошел в Черное море в субботу и в сопровождении российских военных кораблей проследовал в Одессу.
Как подчеркнул главный украинский военный Руслан Хомчак, основной целью нынешних учений «Морской бриз» является подготовка штабов и подразделений ВМС Украины для выполнения задач в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действия при проведении операций. В первую очередь, в составе многонациональных сил по поддержанию мира и безопасности.
Украина как хозяин учений обеспечивает основные силы: 24 корабля, почти половину авиации – 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц военной техники. Почти треть военных, участвующих в учениях, представляют ВСУ.