«Морской бриз» может спровоцировать сильную бурю в Черном море

В понедельник 28 июня в северо-западной части Черного моря начинаются военно-морские учения «Морской бриз», которые продлятся почти месяц: с 28 июня по 23 июля. Учения проводятся ВМС Украины и США в соответствии с соглашением «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений», подписанном Киевои и Вашингтоном в 1993 году, с участием членов НАТО и других союзников.

В этом году учения «Морской бриз» как никогда масштабные: в них участвуют 32 страны со всех континентов, кроме Антарктиды. Среди участников учений, ежегодно проходящих с 1997 года, Украина, США, члены НАТО, Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея и мечтающая попасть в Альянс так же, как Украина, Грузия.