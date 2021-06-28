Московским предпринимателям сдадут в аренду 50 помещений на льготных условиях - заммэра Ефимов

Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать на льготных условиях помещения под коммерческие цели: на электронные торги выставили 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году мы видим повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе: в прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участников на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников. Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», - сказал заместитель мэра.

Цена годовой аренды начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения. Участниками специальных аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

«На сегодня больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере столицы – 15 объектов. По семь помещений представлено на востоке и юге, шесть объектов предлагается в аренду в Зеленограде, по четыре – на северо-востоке и северо-западе, по три – на западе и юго-западе города и одно помещение – на юго-востоке. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены в подвальных помещениях, на цокольных, первых и вторых этажах, преимущественно в многоквартирных жилых домах», - рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По всем объектам начали прием заявок. Аукционы пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг».