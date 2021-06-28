Москву и область затопило и сдуло

Москву и Подмосковье 28 июня накрыли сильнейший ливень и гроза. ЦУГМС (Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) прогнозировало до конца суток грозу, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Кроме того, синоптики предупредили, что в столице ожидается не просто сильный дождь, а «суперливень» - за стуки выпадет 70% месячной нормы осадков.

В течение дня в социальных сетях и Telegram москвичи делились последствиями разгула стихии: затопило некоторые станции метро, магазины, дороги, бизнес-центр, торговые центры и первый этаж телецентра «Останкино». Местами ливневки не справлялись с потоками, а кое-где вод из-под люков била фонтанами.

Наиболее сильно от ливней пострадал юго-запад столицы: там выпало 53 мм осадков. В центральном округе зафиксировано 43 мм, на севере и северо-западе от 41 до 43 мм, сообщили на официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. Последствия ливней устраняет ГУП «Мосводосток», дежурят 300 бригад и 290 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, за весь день в столице не произошло ни одного пожара из-за молний, однако в Подмосковье такие случаи были. В Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась и взорвалась; из-за прямого попадания молнии загорелся жилой частный дом в Подрезково.

Из-за ливней в Подмосковье без электричества остались 15 тыс. жителей.

«В связи с выходом из строя из-за непогоды центральной линии электропередач обесточена большая часть города Щелково, деревни Гребнево и Трубино. Это же стало причиной остановки водозаборного узла. Аварийные бригады уже работают на месте», — сообщили на странице администрации города в социальной сети.

Транспортный коллапс

На дорогах ситуация была разная: в одних районах автомобили преодолевали потоп по колеса в воде, в других стихия поглотила машины полностью. В одном из районов Москвы очевидцы сняли несчастного таксиста, которому пришлось забраться на крышу своего авто. Еще одно видео, где автомобиль затопило по крышу, снято на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда. На проспекте Вернадского автомобили объезжали затопленные участки по газону, сильно затопило улицу Наметкина. Огромное «озеро» образовалось на Ленинградском шоссе около ТЦ «Метрополис», где низкий спорткар ушел в воду наполовину.

На востоке столицы вода в Яузе в районе Краснобогатырского моста за час поднялась почти на метр, сообщили очевидцы. В Сети сообщали о подтоплениях под Лефортовским и Новолефортовским мостами. В ГБУ «Гормост» Expert.ru рассказали, что к вечеру все последствия от ливней на объектах уже были устранены.

Затопило станцию метро «Ясенево». Потоки воды проникли сначала в переход, затем на платформу. В связи с этим было временно остановлено движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская». Также движение поездов было остановлено на участке «Багратионовская» — «Кунцевская», сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Однако вскоре движение поездов было восстановлено.

Задержки движения были на некоторых маршрутах трамваев, автобусов и электробусов. В некоторых районах сообщали о поврежденных трамвайных контактных сетей из-за упавших деревьев. По данным столичного дептранса, проблемы с движением трамваев зафиксированы на улицах Радио, Чертановской, Вавилова и Тихвинской, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, у кольца «Черемушки», на улице Клары Цеткин, Соболевском проезде, а также на Симферопольском бульваре.

После ливня на Профсоюзной улице столицы

Также было затруднено движение поездов Савеловского направления, МЦД-1, в сторону Москвы из-за отключения напряжения в контактной сети на станции Бескудниково.

Больше всего досталось москвичам в низкопольных автобусах и электробусах. Пассажиры распространили видео, как вода на ходу заливает пол автобусного салона.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 33 рейса и 9 отменены.

Какой большой ветер…

Пострадали объекты торговли и инфаструктуры, спортивные сооружения. Около метро Курская затопило первый этаж БЦ «Ситидел», в Крылатском затоплен велотрек.

Из-за сильного ливня была нарушена работа крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.ru. По данным на 17.30 мск работу 95% сайтов удалось восстановить.

«На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания. В ближайшее время мы вернемся с более подробной информацией», — говорится в сообщении REG.ru.

На бульваре Генерала Карбышева на западе Москвы прохожие помогли выбраться людям из затопленного магазина. Судя по видео, снятому очевидцами, воды в торговой точке было по грудь.

Ветер тоже порезвился: на улице Правды сорвало крышу с дома 24, где размещалась некогда редакция одноименной газеты. Перекрытия рухнули на припаркованные автомобили, часть улицы была завалена ветками деревьев и обломками конструкций, оборваны линии электропередачи.

В Королеве от сильного ветра рухнула на детскую площадку огромная сосна. К счастью, никто из детей и взрослых не отважился гулять в такую погоду. А во Фрязине частично разрушилась крыша торгового центра.

В столичном МЧС Expert.ru подтвердили, что были зафиксированы падения деревьев, однако точную цифру в ведомстве пока назвать не смогли.

Летние веранды ресторанов и кафе были своевременно убраны, поскольку власти Москвы предупредили рестораторов о непогоде заранее.

Пострадали и стройки. В Новокосине со строящегося здания сдуло и разбросало по улице утеплитель. Более серьезный случай произошел в Раменском, в строящемся ЖК «Новые Островцы» — там повалило строительный кран.

Были, впрочем, и те, кто обрадовался непогоде. В некоторых районах были зафиксированы случаи, когда взрослые мужчины кинулись купаться в образовавшихся на проезжей части озерах. Одно из таких видео было снято в Богородском районе на востоке Москвы.

Как рассказал Expert.ru сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, во вторник, 29 июня, такая погода уже не ожидается, но могут быть кратковременные дожди. А температура понизится до 23—25 градусов тепла.