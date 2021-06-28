Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Британские учёные в ходе специальных исследований выявили самые распространённые признака коронавируса, чаще всего встречающиеся у вакцинированных пациентов.

Согласно данным крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавирусу ZOE COVID Symptom Study, у получивших оба компонента вакцины от COVID-19 пациентов больше всего распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, также встречается также кашель, передаёт Express.

При этом учёные напомнил, что вакцинация не дает 100 % защиты от заражения коронавируса. Но она существенно снижает риск тяжелого течения болезни. Кроме того, прежние «традиционные» признаки болезни, такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, — встречаются у вакцинированных пациентов значительно реже.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России, по данным оперативного штаба, COVID-19 вывили ещё у 21 650 человек. Всего к утру понедельника, 28 июня число заболевших коронавирусом в нашей стране составило 5 472 941 человек. За всё время пандемии от ковида в РФ умерли 133 893 человека, из них 611 за последние 24 часа. Успешно справились с вирусом 4 969 340 человек (+12 728).

По числу новых случаев коронавируса за сутки продолжает лидировать Москва – в российской столице выявлено 7 246 заболевших. Далее следуют Московская область (+2 722), Санкт-Петербург (+1 335), Нижегородская область (+332) и Республика Бурятия (+309).

