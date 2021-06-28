Около 75% промышленных предприятий Москвы внедрили в работу цифровые решения

Каждое пятое предприятие Москвы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования, таковы результаты исследования, проведенного специалистами «Агентства промышленного развития Москвы» в марте этого года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Результаты исследования презентовали на онлайн-конференции «Цифровизация московской промышленности», организованной Агентством промышленного развития.

«Около 75% предприятий столицы оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим «рынком труда» в стране – здесь сосредоточено 35% научных кадров России, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект «Московская техническая школа», – рассказал Александр Прохоров.

Производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе «Московской технической школе», повысится более чем на 20%, отметила директор «Агентства промышленного развития Москвы» Ирина Дегтярева.

«Помимо МТШ у нас создано несколько сервисов для промышленных предприятий. Так, «Банк технологий» помогает производствам повысить свою эффективность при помощи современного оборудования и программного обеспечения. Сервис существует почти год, за это время к проекту присоединилось 54 вендора, а количество решений достигло 82. Еще одна услуга — «Технологический аудит» — позволяет оценить техническую оснащенность предприятия, уровень организации производственного процесса и перспективы цифровизации производства», — рассказала она.

В онлайн-конференции приняли участие более 100 организаций. Среди них предприятия авиационного, машиностроительного комплекса, пищевой и легкой промышленности, а также научно-исследовательские институты. Модератором мероприятия стал член Совета Фонда Развития Цифровой Экономики Максим Черешнев. Среди спикеров – представители департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также бизнеса. Они рассказали о современных технологических решениях по автоматизации бизнес-процессов, использованию платформ промышленного интернета вещей, а также о решениях для сквозного управления промышленным предприятием.