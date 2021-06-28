«Ожидается, что-то ужасное»: москвичей предупредили о ливне, граде и потопе

На Москву надвигается, что-то ужасное. По данным синоптиков, в ближайшие часы российскую столицу накроют проливные дожди, град, грозы, усиление ветра и подтопления.

Как рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в понедельник, 29 июня на Москву обрушится около 70% месячной нормы осадков.

При этом наиболее интенсивно ливень будет заряжать в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

«Столичный регион окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Ожидается, что-то ужасное – местами в Москве и Подмосковье может выпасть до 35-50 мм небесной влаги, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период – это вечерние часы с 15:00 до 21:00», – цитирует синоптика РИА Новости.

При этом возможны град диаметром до 6 см, грозы и шквалистый ветер до 20-26 метров в секунду.

В свою очередь столичный Главк МЧС выпустил экстренное предупреждение: «по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град». Как утверждают в ведомстве при грозе возможно шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду. Это связано с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны.

Власти города призывают москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице. Рекомендуется не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили. При этом непогоду лучше всего переждать в хорошо укреплённом помещении.

Пока же в Москве по-прежнему очень жарко. Воздух сейчас прогревается до плюс 28, ближе к полудню столбики термометров вновь приблизятся к отметкам в 30 градусов. Но аномальная жара стоит сейчас не только в столице, а практически по всей стране и уходить никуда не собирается. Даже в тех регионах, где стало более или менее приемлемо, комфортная температура порадует совсем ненадолго.

Но как предупреждают синоптики, основной пик климатического безумия нас ждёт в июле. Подробно об этом читайте в материале «Прогноз погоды: всё только начинается – россиян предупредили о тяжёлой погоде в июле».

