Правительство определилось со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года

Правительство 23 июня утвердило план мероприятий второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанной до 2025 года. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает сайт правительства РФ. Главные цели стратегии – повысить уровень жизни и финансовое благополучие пенсионеров, содействовать их занятости и обеспечить их высококачественной и достуной медицинской помощью.

Этому должны способствовать проактивный механизм назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, и строгое по соблюдение норм закона о защите прав работников предпенсионного и пенсионного возраста, а таже обучение и дополнительное профессиональное образование для пожилых. Для граждан старшего возраста планируют запустить бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности, где их букдут учить пользоваться интернет-ресурсами и расскажут о правилах безопасности при совершении электронных платежей.

Большая работа предстоит медикам. Число медиков, оказывающих специализированную помощь гражданам старшего поколения, надо резко увеличить. Для этого врачей и средний медицинский персонал будут дополнительно учить гериатрии.В ближайшие годы начнется программа профилактики когнитивных расстройств у пожилых пациентов. Программа поможет выявлять болезнь на раннем этапе и своевременно оказывать необходимую помощь.

До 2025 года в России планируют также улучшить условия проживания престарелых в домах-интернатах, увеличить количество персонала в таких учреждениях, провести ремонт и закупить дополнительное оборудование. План предусматривает также, что откроются школы по уходу за пожилыми людьми, а гражданам, которые за ними ухаживают, обеспечат поддержку. К оказанию социальных услуг пенсионерам будут привлекать социально ориентированный бизнес. Это должно повысить качество и доступность таких услуг.

Стратегия поддержки пожилых реализуется в России с 2016 года. Её первый этап завершился в 2020 году. Второй этап продолжит начатую работу и продлится до 2025 года.