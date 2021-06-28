Путин и Си Цзиньпин продлили договор о российско-китайской дружбе

Глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе сегодняшней видеоконференции официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

«Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции, – говорится на официальном сайте Центрального телевидения КНР. – Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».

Как отметил Путин, сейчас России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества.

Кроме того, президент подчеркнул, что создан не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, который включает регулярные контакты лидеров двух стран и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов.

Всё это, по словам российского лидера, позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия РФ и КНР вопросы и планировать совместную работу на перспективу.

Наша справка

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан в Москве в июле 2001 года Путиным и Си. В марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок.

