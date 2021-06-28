Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности НПО за рубежом

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам РФ участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций (НПО) за пределами страны.

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, устанавливается запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в РФ нежелательной, в любой стране мира.

При этом вводится «дополнительный квалифицирующий признак» признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Отслеживать любые денежные переводы гражданам и юридическим лицам, которые поступают с территории определенных государств, будет Росфинмониторинг.

Согласно закону, получение физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, которая обладает самостоятельной правоспособностью.

