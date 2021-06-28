Работавшая в Ухане вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

Даниэль Андерсон, вирусолог, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории института вирусологии в Ухане, назвала возможную причину появления COVID-19.

По её мнению, происхождение коронавируса скорее всего природное. Однако специалист заявила, что не стала бы исключать и теорию, согласно которой COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане.

«Я не такая наивная, чтобы утверждать, что такую версию надо полностью списывать со счетов», — рассказала она в интервью Bloomberg.

При этом Андерсон утверждает, что коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны китайской лаборатории. Также она не считает необычным тот факт, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 до сих пор не обнаружен.

Кроме того, вирусолог допустила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить, однако вероятность этого мала.

«Действительно это могло быть, но в реальность такие работы требуют разрешения на самых различных уровнях, так как стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования», – подчеркнула Андерсон.

Напомним, в мае издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки, сообщила, что три сотрудника института вирусологии в Ухани тяжело заболели, и им потребовалась медицинская помощь ещё в ноябре 2019 года, то есть до обращения страны в ВОЗ с заявлением о вспышке неизвестной инфекции.

В статье при этом отмечалось, что доклад американской разведки, в котором говорится о количестве заболевших сотрудников института, сроках их заболевания, посещения медучреждений, может привести к новому более тщательному расследованию на тему утечки вируса из лабораторий института.