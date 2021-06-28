Российский вирусолог рассказал, как быстро победить новый всплеск коронавируса

Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, как быстро победить новый всплеск коронавируса в РФ.

По мнению специалиста, дальнейшее развитие событий зависит только от поведения каждого человека. Как подчеркнул он, если мы будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и правильно носить маски, то прогноз на дальнейшее развитие событий – оптимистический, передаёт Lenta.ru.

«Уверен, что при ответственном подходе к вопросам вакцинации и соблюдению санитарных мер пик новой волны COVID-19 уйдёт уже через две-три недели», — заявил вирусолог, процитировав при этом слова Остапа Бендера, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Напомним, согласно последним данным Минздрава РФ, первый компонент вакцины в стране получили более 20 млн. человек. При этом среди тех, кто сделал оба укола, коронавирус обнаружили лишь у 0,5%.

Почему не все россияне хотят делать прививку от COVID-19? Как добиться действительно массовой вакцинации в стране? Об этом читайте в материале, опубликованном в № 27 журнала «Эксперт» «Данные о «короне», которых нам не хватает».

