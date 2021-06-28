Российские работодатели оценили свою готовность повысить зарплаты сотрудникам.

Согласно результатам исследования портала «Работа.ру», которое опубликована на сайте агентства РБК, 36% участников опроса собираются во втором полугодии 2021 года увеличить ежемесячные выплаты работникам.

Не планируют менять зарплаты – 62% респондентов, а еще 2% и вовсе думаю их снизить. 54% опрошенных работодателей заявили, что в этом году уже поднимали зарплаты сотрудников.

При этом чаще всего прибавка в зарплате достигала 10% – об этом заявили 60% респондентов данной группы. На 10-30% зарплаты повысили или готовы повысить 36% работодателей.

3% опрошенных рассказали, что повышение составит 30-50%, а 1% утверждает, что повышает зарплаты в 1,5-2 раза. Пока не повышали зарплаты в этом году 43% работодателей, 3% отметили, что зарплаты они понизили.

В опросе участвовали более 1000 представителей компаний, которые работают во всех федеральных округах Москвы.

