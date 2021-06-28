Перспективы рубля: что главное - дорогая нефть или сезонность?

В период с весны по начало лета рубль практически всегда демонстрирует уверенную динамику и укрепляется к евро и доллару. Это сезонный фактор, хотя на него накладываются и ряд других внешних обстоятельств.

Прежде всего, стоит отметить, что и рынок нефти как правило в этот период находится в восходящем тренде, что обеспечивает поддержку российской валюте. И хотя корреляция между ними в последнее время становится все слабее, платежный баланс России все также сильно зависит от нефтегазовых доходов, а значит, и курс национальной валюты тесно связан с ценами на нефть.

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Тем не менее, локальная сила или слабость рубля во многом зависит от притока спекулятивного капитала, а во втором квартале этот фактор присутствует практически всегда. К слову, “Эксперт” уже неоднократно писал об этом, и причина - достаточно высокие дивиденды, которые платят российские компании.

Данное наблюдение подтвердилось и в этом году, и к моменту закрытия реестра акционеров большинства компаний индекс Мосбиржи достиг исторического максимума.

Иными словами, крупные иностранные инвесторы приходят на российский рынок заработать, при этом чаще всего, используя стратегию carry trade, и на росте стоимости акций, и на укреплении рубля. Именно поэтому из года в год мы видим, как локальное ослабление российской валюты в начале весны плавно переходит в мощное укрепление.

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Впрочем, уже к июлю этот фактор сходит на нет. В качестве примера, в 2020 году минимум в паре доллар/рубль был зафиксирован в середине июня, в этом году минимумы были достигнуты несколько дней назад.

Негативный сценарий

В середине лета нерезиденты получают дивиденды и чаще всего начинают конвертировать большую часть полученных дивидендов в валюту и выводить ее за рубеж. Это очевидным образом провоцирует слабость рубля.

Кроме того, не стоит забывать и о покупках валюты со стороны Минфина. Сейчас ежедневные операции ЦБ в интересах Министерства финансов на Московской бирже превышают 10 миллиардов рублей, а с учетом того, что цена за бочку смеси Brent превышает 76 долларов, объем покупок валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы может быть и выше.

Таким образом, есть основания полагать, что в обозримом будущем рубль может оказаться под давлением, и это также можно смело отнести к сезонному фактору.

К тому же, и на внешних рынках обстановка может измениться в худшую сторону.

Позитивный сценарий

Впрочем, возможен и другой сценарий - сохраняется вероятность, что рубль все же продолжит укрепление, тем более, что сейчас в паре с долларом он находится вблизи важного уровня поддержки в 72 рубля.

И здесь свою роль также может сыграть нефтяной рынок. Все больше экспертов указывают на рост спроса на углеводороды, при этом страны производители не слишком активно наращивают добычу. И что не менее важно, дестабилизирующий фактор последних лет - сланцевый сектор США - демонстрирует удивительную дисциплину. Уже много месяцев добыча в Штатах держится примерно на одном уровне.

Нельзя исключать, что цены на нефть к концу года доберуться до отметок в 90-100 долларов за баррель. К тому же, на рынке опционов еще месяц назад можно было наблюдать крупные покупки декабрьских опционов “колл” с ценой исполнения $100 долларов. Иными словами, идет большая игра на повышение, и пока ничто этому не мешает.

В завершении стоит сказать, что с точки зрения технического анализа картина вырисовывается крайне интересная. Ключевым уровнем в паре доллар/рубль выступает отметка 71,6 рубля, пока пройти его не удалось, но может попытки могут быть предприняты вновь. И кстати, вмешаться в развитие событий может глобальный валютный рынок, где доллар недавно перешел в наступление и отыграл у евро почти все потери за последние три месяца.

