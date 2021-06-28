Курс доллара: рубль получил важный сигнал от ЦБ РФ

Курс доллара снижается к рублю на торгах в понедельник. Доллар к рублю открылся на уровне 72.23 , в то время как евро начал торги на 86.27 . К 17:00 доллар США снизился, дойдя до отметки 72.17 рубля, в то время как евро скорректировался до 86.07 рубля. Индекс доллара при этом укрепился на 0.0008 пункта, дойдя до отметки 91.92 пункта.

«Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль быстро перешел к росту. В начале основной сессии российская валюта отреагировала резкой просадкой на ухудшение ситуации на мировых рынках, но затем вернулась к дневным вершинам, реагируя на восстановление нефти. Поначалу нефтяные цены продолжали развивать восходящее движение второй половины предыдущих торгов, вновь переписав трехлетние вершины. Однако вскоре котировки просели и стали консолидироваться в умеренном минусе. Многие площадки также несут потери»,- комментирует рыночную динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Краткосрочно диапазон колебания рубля составит 72 — 72.3 в паре с долларом и 85.9 — 86.3 в паре с евро.

В понедельник рубль получил важный сигнал поддержки со стороны ЦБ РФ.

Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в эфире Bloomberg TV, Банк России может изучить повышение ставки на следующем заседании в июле, рассматривая шаги от 25 до 100 базисных пунктов,

По ее словам, предсказать верхнюю точку цикла нормализации денежно-кредитной политики сейчас сложно, есть много неопределенности.

Вместе с тем, аналитики Банка Санкт-Петербург напоминают о завершении в понедельник налогового периода..

"Сегодня уплачивается налог на прибыль, после чего рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик банка Варвара Пономарева.

По ее мнению, далее курс курс доллара перейдет к умеренному росту, "но при отсутствии негативных геополитических новостей он должен остаться в диапазоне 71,50-73,00".