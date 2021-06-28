Скандалы с биткоином становятся совсем неприличными

Криптовалютный рынок опустился с третьего на шестое место в топ-10 самых популярных токенов среди российских игроков на крупнейшей криптобирже Binance, следует из данных статистического ресурса CoinMarketCap. Интерес к биткоинам падает на фоне резких перепадов в динамике их курса, зачастую обусловленных всего лишь манипулятивными заявлениями.

Статья по теме: Сколько денег вложено в биткоин и другие криптовалюты?

Подвержен их рынок и другим инцидентам. Bloomberg приводит такую историю: основатели криптовалютной инвестиционной компании Africrypt в ЮАР, два брата по фамилии Каджи, вывели и провели через крупные майнинг-пулы биткоины клиентов на 3,6 млрд долларов, после чего криптовалюту стало невозможно отследить. И это не единственный случай из тех, что отнюдь не добавляют доверия криптовалюте. Аналитики отмечают переток средств из суперпопулярного еще недавно биткоина в «альтокины» — то есть в другие криптовалюты.

Статья по теме: Восстали из мертвых

Текущая ситуация на криптовалютном рынке, говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, очень похожа на ситуацию 2018 года, когда биткоин после взлета к отметке 19,1 тыс. долларов перешел к циклу снижения, который продолжался около года. К январю 2019 года биткоин потерял 80% своей рыночной стоимости достигнув отметки 3-4 тыс. долларов.

Стоит вспомнить, указывает аналитик, что в 2018 году, как и в 2021 году, на критповалюты накатывала очень негативная информационная волна. То были очень жесткие заявления от центральных банков, особенно от Народного банка Китая (НБК), расследования Комиссии по ценным бумагам США и даже крупнейшие медиагиганты, вроде Goggle и Facebook вводили запреты на рекламу криптобирж и криптовалют.

Статья по теме: США пошли войной на биткойн

В 2021 году ситуация выглядит жестче, потому что вместо осуждающей криптовалюты риторики, НБК, например, уже ввел реальные запреты для китайских финансовых организаций на операции с «криптой», также под запрет попал и майнинг. Но по-другому в этой ситуации быть и не могло, иначе охладить криптовалютную эйфорию было бы просто невозможно. Хотя по логике событий, возвращение «криптовалютной зимы», видимо, нужно ждать, когда и надзорные органы США предпримут ряд мер по ограничению использования виртуальных валют.

Для криптоиндустрии такой период один из самых опасных, не только из-за падения курса криптовалют, но и из-за системных рисков, отмечает Александр Розман. Уже мало кто об этом помнит, но в 2018 году прокатилась целая волна историй о взломах и хищениях криптовалютных бирж. С течением времени становится понятно, что большая их часть была фиктивной, таким образом криптобиржи либо покрывали убытки неэффективной модели бизнеса, либо занимались откровенным мошенничеством, похищая средства своих клиентов.

Сейчас ситуация и в этом очень похожа с 2018 годом, рынок уже находится в «криптовалютной осени» и очень скоро его накроет «криптозима». Поэтому историй исчезновению владельцев криптофондов и средств клиентов вроде турецкого Mirror Trading International или совсем свежего случая с фондом Africrypt будет становиться все больше в течении всего 2021 года.

Логично, полагает Александр Розман, что чем ниже будет уходить рыночная цена на криптовалюты, тем ниже будет и интерес граждан к этому типу финансовых инструментов. По опыту 2018 года эксперт предполагает, что этот процесс будет не быстрым, цены в течение всего 2021 года будут пытаться отпрыгивать от 25-30 тыс. долларов за биткоин к 40-45 тыс. долларов c постепенно угасающей амплитудой и финальным падением в начале 2022 году к 10-15 тыс. долларов. И именно здесь вероятно и будут находиться инвестиционные возможности для покупки криптовалюты.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что уже зона цен между 20 и 30 тыс. долларов может стать для биткоина опорной базой будущего роста надолго, так как в районе 20 тыс. долларов находились пики первой волны декабря 2017 года.

Статья по теме: Илон Маск открывает новую страницу в истории криптовалют

Это — если исключить радикальные сценарии полного схлопывания криптосреды в ближайший год-два, замечает он.

Периодические озорные информационные вбросы по поводу биткоина в твиттере от владельца Tesla Илона Маска изрядно утомили многих криптоигроков, добавляет аналитик. Все чаще они утягивают за собой вниз и другие популярные токены криптооынка. Не способствуют определенннности и бесконечные предупреждения то от китайского, то от американского и других национальных регуляторов, и уж тем более истории с исчезновением целых больших криптобирж и их владельцев вместе с хранившимися там биткоинами и альткоинами, соглашается он.

Понятно, что принципиальный вопрос хоть каких-то гарантий сохранности средств — ключевой, считает Пётр Пушкарёв. По идее получивший куда более широкое признание биткоин должен иметь в этом вопросе некие преимущества, а подобные случаи могут свести это преимущество на нет. Часть людей такое может отвратить от криптоиндустрии в целом. Хотя, считает он, и ненадолго.