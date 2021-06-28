Слаженный дуэт

Москва активно использует государственно-частное партнерство (ГЧП) для привлечения бизнеса в решение общегородских инфраструктурных задач. Привлекательность такого сотрудничества для инвестора значительно увеличивается за счет мер поддержки, которые предлагает столичное правительство: бизнес может получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и даже снизить арендную ставку за земельный участок. Заключение ГЧП-соглашений с Москвой также позволяет минимизировать вмешательство города в операционную деятельность инвестора.

«Сегодня в городе реализуется довольно много крупных ГЧП-проектов в различных сферах – насчитывается более 250 заключенных контрактов на сумму 1,1 трлн рублей. Только за прошлый год Москва заключила соглашений на 124 млрд рублей, а с начала 2021 года - более чем на 80 млрд рублей. Одна из самых популярных среди инвесторов форм ГЧП - концессия. В этом году заключено уже два концессионных соглашения в социальной сфере и ЖКХ. В общей сложности инвесторы вложат в реализацию проектов 27,4 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заключая концессионное соглашение с городом, инвестор берет на себя обязательства по созданию или реконструкции объектов на предоставленной городом территории. При этом столица получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока. Таким образом, концессия дает возможность Москве развивать общественно значимую инфраструктуру.

Инвестиции в экологию

Москва уделяет большое внимание экологическим вопросам и привлекает бизнес к реализации «зеленых» проектов. Так, на протяжении многих лет в столице обсуждался вопрос переработки отходов сточных вод – илового осадка. Одним из наиболее эффективных и экологически безопасных способов утилизации осадка была признана термическая обработка (сушка), которая позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию в виде твердого биотоплива. К созданию нового завода по переработке осадка город решил привлечь инвестора – для этого в августе прошлого года был объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения. По его результатам в этом году Москва подписала концессию с ООО «Гринтех».

По условиям соглашения инвестор должен в течение трех с половиной лет построить два перерабатывающих завода, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию. Для размещения предприятий город выделит площадки на территории очистных сооружений Мосводоканала.

В реализацию проекта инвестор вложит порядка 27 млрд рублей. После строительства и сдачи объектов в эксплуатацию он возьмет на себя сушку и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Ожидается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка.

Первая социальная

Решая экологические задачи, власти не забывают и про реализацию социально-важных проектов. Весной этого года было подписано концессионное соглашение с инвестором о создании и дальнейшей эксплуатации гериатрического центра. Концессионер реконструирует здание площадью более трех тысяч квадратных метров и создаст там не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр оборудуют всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста.

Концессионное соглашение с инвестором – ООО «Сениор Групп ПМ» – заключено на 20 лет. Предполагается, что за два года компания реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, а также осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение гериатрического центра составит не менее 450 млн рублей.

«Бизнес по уходу за пожилыми людьми достаточно малодоходный: срок возврата инвестиций может достигать 15 лет. Заключение концессионного соглашения позволит нам получить некоторые преференции от Правительства Москвы. Определенные льготы в части кредитования концессионерам предоставляют и банки. Для города тоже очевидны преимущества: без привлечения бюджета создается мирового уровня учреждение для москвичей старшего возраста, которым нужен постоянный уход, появляются новые рабочие места, увеличиваются налоги», – пояснил генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.

Помимо новых проектов в ЖКХ и социальной сфере, сегодня в Москве по концессии реализуется три других крупных проекта – в здравоохранении, автодорожном строительстве и внеуличном общественном транспорте. Общий объем инвестиций в проекты составляет 61,7 млрд рублей.

В будущем времени

Сегодня город прорабатывает возможности заключения еще ряда соглашений. Так, например, в этом году планируется подписать первое для столицы соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере обращения с электронным и электрическим оборудованием, потерявшим потребительские свойства. Инициативу о реализации ГЧП-проекта по сбору такого оборудования подала Корпорация «Экополис».

«Для Москвы это станет первым ГЧП-соглашением в сфере обращения с электронными отходами. Город передаст инвестору объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. На новых площадках будет осуществляться сбор электротехники для последующей переработки, а затем отсортированный электронный лом будет поступать для предварительной обработки на завод «ЭкоТехПром». Оттуда компоненты - пластик, металл - направятся на перерабатывающие предприятия, в том числе на завод «Экопласт», локализованный в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Мы рассчитываем, что таким образом будет перерабатываться до 95% собираемых электронных отходов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Проект позволит городу не только экономить бюджетные средства на утилизации электронного оборудования, но и перенять лучший мировой опыт утилизации электронных отходов и, соответственно, снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

По словам Максима Лобанова, генерального директора «Корпорации Экополис», которая направила инициативу о реализации проекта по сбору электротехники, соглашение нацелено на построение в Москве экономики замкнутого цикла.

«Проект является стратегическим и институциональным альянсом государства и бизнеса, который в дальнейшем может быть масштабирован на всю страну. Он также будет способствовать укреплению имиджа Москвы как одной из наиболее экологичных столиц мира», – прокомментировал он.

Кроме того, в этом году в Москве может быть подписано первое концессионное соглашение в сфере образования: город рассматривает инициативу инвестора о создании в Сколкове инновационной школы на 825 мест. Предполагается, что здесь будут учиться дети со всей Москвы и даже из других регионов.

По прогнозам, совокупный объем инвестиций по двум планируемым проектам составит более двух млрд рублей.

Инициативы онлайн

ГЧП-соглашения могут заключаться как по инициативе города, так и по инициативе инвестора. Для того, чтобы подписать с Правительством Москвы концессионное соглашение, инвесторы направляют свои предложения на рассмотрение в Департамент инвестиционной и промышленной политики. Перед этим они могут отправить документы по проекту для их предварительной проработки и обсуждения условий реализации концессии. Для упрощения взаимодействия инвесторов с городом на Инвестиционном портале Москвы работает специальный онлайн-сервис.

«Направить материалы по планируемому концессионному проекту для предварительной проработки через Инвестпортал может любой зарегистрированный пользователь. Для этого нужно заполнить специальную форму, описать проект, указать технические параметры его реализации, а также финансовые показатели. На свое усмотрение инвестор может также приложить дополнительные материалы – например, проект концессионного соглашения, презентации, архитектурно-градостроительные концепции, чертежи. Это значительно ускоряет процесс изучения и проработки инициативы. Результаты рассмотрения обращения направляются инвестору в личный кабинет в течение 14–30 календарных дней», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.