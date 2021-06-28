Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Столичный градоначальник оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По его словам, она остаётся крайне сложной.

«Ситуация с COVID-19 в столице остается крайне сложной, – цитирует мэра РИА Новости. – За прошедшую неделю мы побили новые антирекорды по количеству госпитализаций, по количеству людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса».

Как подчеркнул Собянин, именно по этой причине власти столицы ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.

«В результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тыс. в рабочие дни, что является неплохим показателем. Ещё раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности вакцинироваться», – сказал мэр Москвы.

Напомним, 28 июня в Москве начал действовать запрет на посещение ресторанов гражданам, непрошедшим вакцинацию от коронавируса, а также людям без антител или ПЦР. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

