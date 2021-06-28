США нанесли удары с воздуха в Сирии и Ираке

Пентагон нанес ракетно-бомбовые удары по боевикам двух военизированных шиитских организаций, поддерживаемых Тегераном: Катаиб Хезболле и Катаиб Сайид аль-Шухаде. Эти группировки, утверждают в Вашингтоне, все чаще атакуют позиции американских войск в Сирии и Ираке при помощи боевых дронов. Американские истребители обстреляли командные пункты и склады в трех местах в районе ирако-сирийской границы.

«Соединенные Штаты предприняли необходимые и адекватные действия, направленные на снижение угрозы эскалации,- заявил на брифинге в Пентагоне официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.- При этом противнику послано четкое и недвусмысленное предупреждение».

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Джо Байден второй раз использует силу с момента прихода к власти в конце января 2021 года. В феврале он приказал нанести удары F-15E в ответ на ракетную атаку против войск западной коалиции в Эбриле.

В Вашингтоне не скрывают беспокойства о том, что в последние месяцы военизированные группировки на Ближнем Востоке все чаще атакуют американские силы при помощи все более современного оружия. В данном случае речь идет о дистанционно контролируемых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

В Ираке американцы совместно с союзниками сохраняют небольшой воинский контингент, который готовит иракских военных и помогает иракской армии бороться с остатками запрещенного в России «Исламского государства».

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Удары по позициям шиитских боевиков истребители F-15 и F-16 нанесли при помощи высокоточного оружия. Данных о потерях среди боевиков пока нет, но, по словам американских военных, все три цели, две в Сирии и одна в Ираке, были поражены.

Отмечается также то, что июньские удары были мощнее февральского. Они были нанесены в ответ на пять атак боевых дронов против американских войск, проведенных в Ираке в апреле-июне.

Самой мощной оказалась атака 9 июня при помощи начиненных взрывчаткой БПЛА на комплекс «Багдадский дипломатический центр», расположенный недалеко от международного аэропорта столицы Ирака. Атака была проведена во время ужина, чтобы, полагают в Пентагоне, нанести максимальные потери. В результате нападения в Центре начался пожар, но обошлось без жертв.

Обращает на себя также внимание то, что удар нанесен в самый разгар переговоров в Вене между шестью государствами, включая США, и Ираном о возобновлении сделки по ядерной программе Тегерана, из которой Вашингтон вышел во время правления Дональда Трампа.

Переговоры проходят непросто. Проблем им, кроме воскресных ударов, добавит, конечно, и недавнее избрание новым президентом ИРИ консервативного политика и религиозного деятеля Ибрагима Раиси.

Катаиб Хезболла – иракская проиранская организация, которую Пентагон обвиняет в организации нападений на американских военных в Ираке. В февральской ракетной атаке на Эбрил американцы обвиняют еще одну проиранскую организацию – Катаиб Сайид аль-Шухаду.

Разведслужбы США и Ирака сходятся во мнении, что самые современные дроны находятся на вооружении Катаиб Хезболлы. Американские самолеты обстреляли командные пункты и складские помещения боевиков, расположенные недалеко от границы с Ираном. Через них Тегеран отправляет оружие своим союзникам в Ираке, Сирии и Ливане.

Аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найт считает, что за последние два с половиной месяца (после 14 апреля) боевики провели как минимум 8 нападений при помощи БПЛА на американские силы в Ираке. Американские ВВС, напоминает он, в марте 2020 года, когда в Белом доме еще находился Дональд Трамп, уже наносили схожие ракетно-бомбовые удары по складам с ракетами боевиков.

«В этот раз,- объясняет он,- США повторили удары по объектам военной промышленности боевиков. Однако удар в 2020 году не прекратил нападений на американских военных. Сейчас тоже есть вероятность, что и эти удары не остановят атаки дронов».