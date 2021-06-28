Трамп идет в спасатели Америки

После некоторого перерыва, Дональд Трамп снова стал главным политическим ньюсмейкером Америки. Он затеял турне по штатам страны, больше похожее на предвыборное действо, чем на дежурную поездку отставного хозяина Белого дома.

Началось оно в субботу с Огайо, счастливого, для республиканцев и Трампа лично, уголка Америки. Раньше это был образцово-показательный колеблющийся штат, где неоспоримого преимущества не имелось ни у одной из партий. Однако последние годы республиканцы выступают там успешнее.

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Теперь этот штат их, но не Трампа, хотя тот и набрал там большинство голосов на президентских выборах 2020 года, и Огайо является средоточием его электората: большинство здешнего населения — белые из небольших городков и деревень. А вот губернатор Майк ДеВайн, даром что республиканец, слывет убежденным противником Трампа.

Начав свое турне с Огайо, экс-президент тем самым дал публичную пощечину не только Байдену, но и истеблишменту своей партии. Точнее — той ее части, которая еще не осознала, что кроме Трампа у республиканцев других популярных политиков всеамериканского масштаба нет.

Вторая точка маршрута Трампа — его оплот, Флорида. Там он отметит 4 июля, национальный праздник США. Но особенно беспокоит демократов третья точка экс-президентского турне — Техас. Он планирует побывать у мексиканской границы и произнести речь в стиле «а я ведь предупреждал».

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Миграционная политика — наиболее вопиющий, бросающийся в глаза всей Америке провал Байдена. Упростив, практически сразу же после вступления в должность, легализацию нелегальных мигрантов, он спровоцировал прямо-таки нашествие соискателей лучшей доли в Америке. Первый штат, который от этого пострадал — Техас. А там и так не в восторге от планов Байдена по строительству «зеленой экономики». То есть — экономики без техасской (в ом числе) нефти.

И о миграционной катастрофе, и о вредных затеях левых (таковыми экс-президент безусловно считает все, связанное с экологической повесткой), и об энергетической политике Байдена было сказано в речи Трампа, которую он произнес на митинге близ города Веллингтон — «глубинки» Огайо. Многотысячный митинг, на который съехались люди со всего штата, проходил под выразительным лозунгом «Спасем Америку!», который экс-президент, видимо, посчитал более актуальным, чем привычный «Сделаем Америку снова великой!».

Упомянул Трамп в своей речи и Россию, вписав ее в близкий для своего избирателя контекст. Никаких прав человека, кибератак и Алексея Навального! Россия плоха для каждого реднека тем, что конкурирует с Америкой на энергетическом рынке. А Байден ей в этом потворствует. Потому и отменил введенные Трампом санкции против «Северного потока — 2», одновременно заморозив проект строительства нефтепровода Keystone XL, связывающий США и Канаду. В результате американцы лишились тысяч рабочих мест. Тему России как этакого мини-Китая, злокозненного конкурента, вредящего, при попустительстве Байдена, американской экономике, Трамп, видимо, намерен эксплуатировать и впредь.

В репертуаре экс-президента появилось новое, но не исчезло и старое. Трамп по-прежнему считает себя победителем прошлогодних выборов, а, следовательно, легитимным главой государства. Это обстоятельство, однако, не помешало ему заявить — пусть и с оговоркой «возможно» — о намерении выставить свою кандидатуру на пост хозяина Белого дома. «Мы выиграли выборы дважды и, возможно, придется это сделать в третий раз», — сказал он.

Из глубин сознания то ли самого президента, то ли его спичрайтеров выплыла даже аналогия с украинскими выборами 2004 года. Их, в бесспорной для американцев интерпретации, сначала сфальсифицировали в пользу Виктора Януковича, а потом выиграл народный кандидат, Виктор Ющенко.

Но дальнейшая судьба последнего не очень хорошо известна в США. Иначе бы пример политика, который просидел в президентском кресле один срок, а потом канул в политическое небытие с рекордно низким рейтингом и обвинениями в недопустимых уступках Януковичу, показался бы Трампу очень плохим намеком на его собственный возможный путь после возвращения в Белый дом.

Как бы то ни было, в США сложилась совершенно невиданная для этой страны ситуация. Прошло только полгода с момента избрания президента, а уже и он сам объявил о намерении баллотироваться на второй срок, что так рано здесь делать не принято, и его конкурент — к тому же, экс-президент, а это статус, американцами уважаемый, но, по умолчанию, предполагающий дистанцирование от текущей политики.

Нельзя не отметить, что команда экс-президента, анонсировав три точки его маршрута, оставила публику в неведении относительно того, где Трамп будет в августе. Этим месяцем американскую публику пугают еще с мая. Не какой-нибудь замшелый интернет-конспиролог, а уважаемая журналистка «Нью-Йорк таймс» Мэгги Хаберман сообщила, что именно в августе, когда все важнейшие госучреждения будут на каникулах, Трамп-де ожидает «восстановления в должности».

Как оно будет выглядеть, никто из пророчествующих, вслед за этим лауреатом Пулицеровской премии, августовскую смену власти не разъяснил. Какая-то инстанция (вопрос, какая?) вернет Трампу президентский пост? Его сторонники повторят события 6 января и возьмут штурмом Капитолий? Трамп задействует, вероятно действительно имеющихся, тайных сторонников в силовых структурах? В любом случае, ФБР отнеслось к слухам о грядущих событиях весьма серьезно и начало проверку. Трампу грозит новая неприятность от американской Фемиды.

А ему хватает и старых. Против Trump Organization в штате Нью-Йорк вот уже месяц расследуется уголовное дело за налоговые махинации. Так что у Трампа может скоро оказаться невеселый выбор: или идти в президенты, или идти в тюрьму.

Основательность претензий бывшего главы государства на власть будет проверена уже скоро. В 2022 году предстоят промежуточные перевыборы американского конгресса. Ничто, кроме возможного сопротивления в партийном истеблишменте, не мешает Трампу принять в них участие и бороться за президентский пост уже в статусе, допустим, спикера нижней палаты.

А в ноябре 2021 года будут выборы губернатора Калифорнии, самого экономически важного штата США. В них, как ожидается, примет участие любимчик и яркий сторонник Трампа, бывший глава Национальной разведки Ричард Гренелл. Его победа, если она случится, будет убедительным доказательством того, что экс-президент действительно незаменим для своей партии, а значит, собственные непомерные политические амбиции Трампа небеспочвенны.