В Германии отказались признавать вакцинированными привитых «Спутником V»

Германия не будет признавать вакцинированными привитых российским препаратом «Спутник V».

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минздрава ФРГ. Как подчеркнул немецкий чиновник, российская вакцина пока не допущена для использования в странах Евросоюза, поэтому не может быть признана на территории Германии, передаёт ТАСС.

«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что британские учёные в ходе специальных исследований выявили самые распространённые признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у вакцинированных пациентов.

Речь идёт о головной боли, насморке, чихании и боле в горле. У получивших только первую дозу вакцины, также встречается также кашель.

