В Кремле прокомментировали рост спроса на вакцины от коронавируса

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировали рост спроса на вакцины от коронавируса в России.

Как подчеркнул представитель Кремля, требуются дополнительные энергичные усилия для его обеспечения, они принимаются, передаёт РИА Новости.

«Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой COVID-19, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных, – пояснил Песков. – Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения».

Пресс-секретарь президента России также признал, что спрос на вакцины тоже значительно и «скачкообразно» вырос.

«Поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия сейчас предпринимаются», – резюмировал Песков, переадресовав вопрос журналистов с логистикой вакцин в оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства российской столицы. При этом отмечается, что медицинские учреждения города ожидают новой поставки этой вакцины из Минздрава.

