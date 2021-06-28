В морской логистике опять сбой

Более 100 портов и более 300 морских судов сейчас работают с задержками, следует из данных онлайн-платформы отслеживания передвижения морских грузов Seaexplorer. Основная причина очередного логистического сбоя – вспышка коронавируса на юге Китая, из-за чего власти КНР приняли решили ограничить деятельность одного из крупнейших портов страны в Янтане: здесь в начале июню было закрыта работа трёх причалов, еще пять работали на 30% своей мощности. И хотя ограничения ослабляются, это все равно приводит к существенным задержкам в доставку грузов морем.

«К факторам возникновения сбоев в работе портов можно отнести очередные вспышки эпидемии COVID-19 в Китае, ограниченное количество сотрудников порта в рабочей смене, а также забастовки в порту Гамбурга, которые затруднили его операции и снизили объем обслуживаемых им судов. Сейчас терминалы в Германии функционируют в обычном режиме, но проблемы с эпидемией коронавируса по-прежнему оказывают свое влияние на задержку в работе портов», -- комментирует Владимир Френтий, ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании «Даксер».

Перебои в Азии негативно сказывают на работе европейских портов, которые в условиях логистической турбулентности не справляются с перегрузками. «Европейские морские порты не справляются с растущим импортным трафиком и непропорциональным распределением объемов, связанным с перебоями и задержками на основных мировых маршрутах, -- констатирует Николай Гладун, директор по развитию бизнеса логистической компании Gebrüder Weiss. -- Терминалы объявляют о новых ограничениях на прием контейнеров из-за предельной загрузки площадок, также наблюдается дефицит пропускной способности наземного транспорта, обслуживающего порты. Морские линии в свою очередь перенаправляют свои суда в другие порты, так как ожидание в порту Гамбурга, к примеру, длится от двух до пяти недель в среднем».

По словам представителей логистических компаний, проблема со сбоями в доставке грузов ощущается в том числе в России – это касается как доставки импортируемых потребительских товаров, так и комплектующих для производства в различных отраслях. Одновременно повышаются расценки на морской фрахт: если весной этого года средний ставки на морские перевозки находились в коридоре от 5,5 тыс. – 8 тыс. долларов за один контейнер, то сейчас в некоторых случаях расценки доставки товаров, например, из Шанхая во Владивосток уже приближаются к отметке в 10 тыс. долларов за контейнер.

Представители логистических компаний прогнозируют, что ситуация будет оставаться нестабильной еще как минимум ближайшие несколько недель. «Как только порты возобновят нормальную работу, возникшие заторы грузов будут устраняться от двух до пяти недель, -- прогнозирует Марио Врлжичак, вице-президент компании Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам. -- Последствия этой ситуации будут ощущаться во всем мире, во всех отраслях еще на протяжении двух-трех кварталов».