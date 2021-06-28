В Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак».

Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства российской столицы. При этом отмечается, что медицинские учреждения города ожидают новой поставки этой вакцины из Минздрава.

Как передаёт РИА Новости, прививку «КовиВак» делают в пяти детских городских поликлиниках №99, филиал 4, №94, №143, №7 и №2. Но записаться процедуру можно только заблаговременно.

Напомним, 22 июня, стало известно, что в столице закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Но уже в пятницу, 25 июня, препарат вновь стал доступен для москвичей.

Наша справка

В феврале 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал «КовиВак», а промышленное производство вакцины, разработанной Центром имени Чумакова, началось 25 марта.

«КовиВак» – так называемая цельновирионная вакцина. За основу взят вирус SARS-CoV-2, полученный от одного из пациентов больницы в Коммунарке. Его специально обработали так, чтобы он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ, более полный. Кроме того, разработчики вакцины утверждают, что «КовиВак» даёт выраженный и широкий спектр антител. Однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.

