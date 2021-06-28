В центре Лондона прогремел мощный взрыв.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл возле станции метро Elephant & Castle. Сразу после взрыва загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка

Об этом говорится в официальном микроблоге пожарной службы британской столицы. Отмечается, что в настоящее время горят три коммерческих объекта под железнодорожными арками. Кроме того, объяты пламенем четыре автомобиля, а также телефонная будка.

Возле места взрыва все дороги перекрыты, а людям рекомендуется избегать посещения этого района и держать окна и двери закрытыми. На месте ЧП работают пожарные машины и около 100 спасателей. Очевидцы рассказывают, что весь центр заволокло чёрным дымом. У станции Elephant & Castle видны языки пламени.

О причинах взрыва пока не сообщается. Также нет информации о пострадавших.