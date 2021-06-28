Военный суд в Москве арестовал трех высокопоставленных офицеров ФСБ

Гарнизонный военный суд в Москве арестовал трёх старших офицеров шестого отдела управления авиации ФСБ. Обвиняемые по делу об особо крупном мошенничестве арестованы до 14 июля, пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным следствия, высокопоставленные офицеры ФСБ в период с 2017 по 2019 годы похитили почти 64,5 млн руб. при заключении контрактов со ставропольской фирмой «АсСтрой», занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов.

При этом Ставропольская фирма должна была по контракту в рамках государственного оборонного заказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.

Однако офицеры ФСБ обманывали руководство, лоббируя заключение новых договоров. Речь идёт о начальнике отдела полковнике Юрии Кравченко, его заместителе –начальнике первого отделения подполковнике Артём Сохине и майоре Сергее Романове. В ходе заседания суда они утверждали, что все условия контракта выполнялись и комплекс, деньги на который следствие считает украденными, построен и полностью функционирует.

Однако суд этому не поверил и, согласившись с позицией следствия, что, оставаясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, арестовал их до 14 июля. Они помещены в столичное СИЗО-4 «Медведь» в специальный блок для действующих и бывших сотрудников силовых структур.

Адвокаты обвиняемых заявили, что их доверители вину не признают. Решение суда уже обжаловано в апелляционной инстанции.

