«Аэрофлот»: что-то не алё

Пожалуй, впервые за всю постсоветскую историю «Аэрофлота» во взаимодействии его клиентов с контактной службой авиакомпании возникли столь заметные затруднения. Шестой день подряд, начиная с 24 июня, ни по одному из официальных телефонов контакт-центра ПАО «Аэрофлот», включая номер мобильной связи, дозвониться было очень сложно. Это было проверено многочисленными, к сожалению, попытками авторов

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Авиакомпания, кстати, надо отдать ей должное, и не скрывает сложностей от клиентов. Так, после приветствия от имени «Аэрофлота — российских авиалиний» и напоминания о его принадлежности к альянсу SkyTeam можно услышать слова: «в связи с высокой нагрузкой на контакт-центр просим вас перезвонить позднее». Но все же, в лучшем случае вы будете переключены на голосовое меню и после довольно-таки длительного прослушивания различной информации, в зависимости от выбранного пункта, последует переключение на режим ожидания. В таком режиме, по опыту, вы можете находиться примерно от 15 до 40 минут.

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В одной из версий дозвона (после 17 часов 29 мая) оно было обещано 10-ти минутным и оказалось 16-ти минутным. Оператору была как можно быстрее объяснена ситуация, чтобы его не задерживать. Для людей, не знакомых с сервисом авиакомпании, этот случай показался бы рядовым, но в том-то и дело, что прежде, по многолетнему опыту, «Аэрофлот» отвечал сразу, а с другой стороны, и такой результат теперь является успехом по сравнению с неоднократными безрезультатными звонками.

Ждите ответа. Ждите ответа

Expert.ru попытался выяснить причины столь неудовлетворительной работы информационного сервиса крупнейшей российской авиакомпании и мнение об этом соответствующих профильных структур.

В пресс-службе компании, находящейся в ведении директора департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Михаила Дёмина, в ответ на вопросы о том, что случилось, каковы причины случившегося и когда ситуация будет исправлена, сообщили: всю информацию департамент общественных связей «Аэрофлота» предоставит в письменной форме. Сроки предоставления ответа сотрудники пресс-службы ПАО никак не обозначили, сославшись на внутренние правила работы с подобными обращениями.

Неофициально сотрудники пресс-службы подтвердили, что факт перегруженность контакт-центра действительно имеет место, но масштабы произошедшего, по их мнению, не стоит преувеличивать. В качестве причин сложившейся ситуации сотрудники «Аэрофлота» называют возросшее количество запросов с выяснением порядка предполётных и полётных мероприятий в связи с анти-коронавирусными мерами.

ДОПОЛНЕНИЕ

Вскоре после публикаци данной статьи был получен ответ авиакомпании на вопросы редакции. «Благодарим за обращение в пресс-службу, —.говорится в ответе от имени пресс-службы ПАО "Аэрофлот". — по Вашему запросу сообщаем, что в связи с постоянными изменениями перед приобретением перевозки и/или совершением перелета наши клиенты стараются уточнить в авиакомпании актуальную информацию в первую очередь по телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота».

«Пассажиры активно реагируют на любые новости, которые прямо или косвенно касаются путешествий, — указывается в ответе пресслужбы. —Например, после информации об ограничениях для заселения в гостиницы на юге России, пассажиры уточняют о необходимости предъявлять ПЦР-тест при вылете. При этом, уточняют информацию пассажиры, вылетающие и по другим российским направлениям. Обращаются в связи с открытием зарубежных направлений для внесения изменений в ранее приобретенные билеты, в том числе за разъяснением, новых требований, введенных Францией и Германией и др.», — пояснили в авиакомпании редакции Expert.ru.

«Аэрофлот делает всё возможное для обеспечения доступности контакт-центра», — заключает пресс-служба ПАО «Аэрофлот» свой ответ.

А коллеги и не знают…

В Госавианадзоре, куда Expert.ru также обратился за комментарием, было сказано, что данными о сбое работы контакт-центра «Аэрофлота» служба пока не располагает. Тем не менее, в ведомстве информацией заинтересовались, обещали принять ее к сведению, а официальный комментарий — предоставить в письменной форме, в ответ на соответствующий запрос.



О том, как идет в эти дни работа контакт-центра «Аэрофлота», ничего не известно и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ответ на вопрос о том, есть ли жалобы пассажиров в связи со сложившейся ситуацией, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила: жалоб в Ассоциацию не поступало, и на ее работу телефонный коллапс никак не повлиял.



Expert.ru продолжает следить за ситуацией.

