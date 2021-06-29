Акции дня: «префы» «Мечела» растут после новостей о дивидендах

В лидеры торгов вышли привилегированные акции горнодобывающей компании «Мечел». За дневную сессию на Мосбирже во вторник, 29 июня акции подорожали на +1,36% до 115,25 рублей да «преф».

Интерес трейдеров к «префам» возник после решения по дивидендам. По привилегированным именным акциям выплаты произведут в размере 1 рубля 17 копеек на одну акцию. Всего на эти цели будет направлено 162,3 млн рублей. По обыкновенным именным акциям принято решение дивиденды не выплачивать. Дата закрытия реестра - 13 июля.

Стоимость угля, добычей которого в том числе занимается «Мечел», в 2021 году демонстрируем максимальный рост. В июне цены на мировой уголь обновили десятилетний рекорд, на фоне этого компанию может ждать рекордная прибыль по итогам года. Как следствие, трейдеры ждут высоких дивидендов.

Индекс Мосбиржи упал на -0,91% до 3790,86 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,78% до 1640,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:28 мск стоила 74,53 долларов за баррель (+0,53%). Российская валюта слабела 72,84 рублей за доллар.