Блэкаут для майнеров

Иркутская область – неофициальная столица российского майнинга. Единой статистики до сих пор нет, но, например, Иркутская электросетевая компания регулярно составляет антирейтинг территорий по нанесенному ущербу в области и подводит собственные итоги: так, только в 2020 году было выявлено почти 600 случаев незаконного подключения и потребления электроэнергии. Суммарно ущерб от незаконного подключения потребителей к электросетям превысил 26,5 миллионов рублей.

Компания ОАО «ИЭСК» недавно раскрыла информацию по своим потерям: за 2020 год потери составили более 5 млрд руб., что на примерно на 1 млрд руб. больше, чем учтено в тарифах на услуги по передаче. Компания прогнозирует, что в 2021 году из-за роста «черного» майнинга ситуация с потерями будет хуже, а размер убытков - еще больше.

В целом у майнинга есть две ключевые проблемы. Первая – это воровство электроэнергии из сетей с целью майнинга без какой-либо оплаты – и здесь все достаточно просто. Рано или поздно такие «врезки» в сеть выявляются, и пресекаются по всей строгости закона.

Вторая проблема более сложная – криптофермеры потребляют электричество легально, по счетчику, но из частного дома или квартиры, при том что фактически их деятельность носит коммерческий характер. А в России тарифы для населения значительно ниже, чем для юридических лиц. Такие майнеры не только не платят налогов, но и наносят серьезный ущерб экономике регионов.

Майнинг по-иркутски

ИЭСК регулярно проводит рейды для выявления безучетного потребления электроэнергии. Майнинговые фермы обнаруживают в гаражах, подвалах, сараях. Лидером «антирейтинга», кстати, по итогам прошлого года стала столица области – город Иркутск.

Недавно СМИ поучаствовали в подобном выезде. Полноценным цифровым производством оказался неприметный ржавый гараж в кустах черемухи в деревне Столбова. «Допустим, потребление на одну усадьбу — 15кВт. Когда такие дома, с фермами, здесь не то что на 5 кВт, тут на сто с лишним. И в этом большая проблема», — говорит журналистам глава Уриковского муниципального образования Андрей Побережный.

Почему майнеры так полюбили именно Иркутскую область? Дело в том, что здесь средняя цена электроэнергии для жителей всего порядка рубля за киловатт-час, что является самым низким тарифом на территории Российской Федерации.

От майнеров страдают все – жители территории получают дополнительную нагрузку на сети, что приводит к многочисленным авариям на линии и нестабильной подаче электроэнергии. Эксперты считают, что именно из-за нелегальной деятельности майнеров прошлой зимой были обесточены населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов.

Для все остальных – местного бизнеса и промышленности – теневой майнинг влечет значительный рост платы по счетам за электроэнергию. Виной всему - перекрестное субсидирование. Власти компенсируют низкие цены на электричество для населения за счет их увеличения для промышленности и бизнеса. Соответственно, необоснованно возрастающие в десятки раз потребности жителей в электричестве приводят к дополнительной нагрузке региона в целом.

«Конечно, все зависит от масштаба. Есть криптофермы, которые по потреблению электроэнергии сравнимы с промышленным предприятием. При этом пользуются бытовыми тарифами – получается, что их бизнес невольно финансируют соседние бюджетные учреждения и предприятия. Майнинг – яркий пример, но есть и другие – например, когда в обычном гараже открывают нелегальный автосервис или незарегистрированную лесопилку. Для участников рынка все это уже превратилось в значительную дополнительную финансовую нагрузку. При том, что они и так платят за население все больше: бытовое потребление ежегодно растет в стране за счет роста энерговооруженности населения», – пояснил «Эксперту» заместитель директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

Рейды помогают бороться с майнерами, но малоэффективно – их не так просто выявить, а попасть на территорию и привлечь к ответственности – тем более.

Так, суды Иркутской области рассматривают около 20 таких дел. Судя по некоторым решениям, незаконных потребителей ждет перерасчет цены и справедливая оплата электроэнергии – от 100 тысяч до 6 млн рублей.

Проблемы везде

Впрочем, от майнеров страдают не только в Иркутской области – такие проблемы по всей стране. По данным Россетей, с 2017 года общий ущерб от выявленной деятельности нелегальных крипто-ферм составил 600 млн рублей.

Площадки для размещения майнинговых ферм могут быть разные – от бывшего тепличного комплекса в небольшом поселке Мурманской области до жилого дома в престижном районе Москвы.

Рекордсменами назвали предприимчивых жителей из Элисты, открывших ферму на базе завода железобетонных конструкций. Она потребляла электричество в промышленных масштабах – более чем на 109,7 млн рублей.

В качестве возможных решений проблемы эксперты называют введение дифтарифов для населения. «Само по себе перекрестное субсидирование – изживший себя, неэффективный инструмент. И с таким очевидным злоупотреблением как майнинговые фермы, конечно, нужно бороться. Пути два: либо отменить "перекрестку", либо ограничить объем потребления по регулируемым тарифам – то есть ввести лимит потребления по льготному тарифу», – поделилась мнением с «Экспертом» председатель правления Некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.

Как отметил Валерий Дзюбенко, участники рынка предлагают установить планку в 6-7 тыс. кВтч в месяц для домохозяйства. «Это в 15-20 раз больше, чем стандартному домохозяйству требуется в месяц, с учетом полного электровооружения всеми возможными устройствами. Соответственно, лимит не будет ограничивать обычных жителей, но позволит отсечь такую нелегальную коммерцию», – добавил он.

Кроме того, участники рынка считают необходимым на законодательном уровне утвердить, что потребление электроэнергии оборудованием, предназначенным для «майнинга» криптовалют не относится к коммунально-бытовому потреблению. Впрочем, установить, действительно ли в сети появилась майнинговая ферма непросто, а вот отследить и срезать льготы подозрительным «пикам» потребления – вполне.