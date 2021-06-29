Чехия ввела запрет на поездки в Россию

Министерство здравоохранения Чехии запретило чехам ездить в Россию из-за распространения нового варианта COVID-19, сообщило во вторник информационное агентство CTK. Запрет на поездки введен также в отношении Туниса.

Запрет на поездки вступит в силу в четверг для России и на следующей неделе для Туниса, сообщает CTK. В последние дни в обеих странах зафиксирован резкий рост числа новых случаев COVID-19.

Правительство Чехии проведет специальное заседаниt в четверг для обсуждения мер реагирования на распространение дельта-варианта коронавируса, впервые выявленного в Индии.

В Чехии до сих пор выявлено 120 случаев дельта-варианта, который считается более контазгиозным, чем предыдущие варианты, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения страны. За неделю в стране выявлено 157 случаев заражения коронавирусом.