Экспорт резидентов ОЭЗ Москвы 2020 году вырос в три раза до 1,2 млрд рублей - заммэра Ефимов

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы по итогам прошлого года поставили за рубеж свою продукцию на сумму 1,2 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года более чем в три раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году предприятия особой экономической зоны столицы поставили на международные рынки высокотехнологичные товары почти на 1,2 млрд рублей. Это порядка трети от суммарного объема экспорта резидентов за все время. По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира», – отметил заммэра.

Он уточнил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению в прошлом году числа резидентов ОЭЗ, а также за счет наращивания экспортных поставок самими компаниями.

Наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась продукция, производимая в ОЭЗ предприятиями микроэлектронной промышленности. Так, почти половина объема экспортных поставок резидентов особой экономической зоны столицы в прошлом году приходилась на микроэлектронику. «Также в лидерах по объему экспорта стали компании, выпускающие литий-ионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, установки для проведения дезинфекции в условиях медицинских стационаров. Их вклад в суммарный показатель достигает почти 500 млн рублей», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Основной объем экспорта изделий микроэлектронной промышленности пришелся на страны Юго-Восточной Азии. Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, литий-ионные батареи, приводящие в движение технику с электрическим типом двигателя, наиболее востребованы в странах Северной Америки, Западной Европы и СНГ. Установки для дезинфекции отправились в больницы пяти стран постсоветского пространства. Антитеррористическое и досмотровое оборудование, произведенное в ОЭЗ «Технополис «Москва», несет сегодня службу в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и стадионах в разных странах мира, крупнейшими из которых являются Индия и Китай.