FM Logistic меняет концепцию развития

В компании FM Logistic убеждены, что цепочки поставок должны трансформироваться, чтобы способствовать более ответственному потреблению и устойчивой экономике. Новая концепция отражает стремление FM Logistic внести свой вклад в это изменение. Новый слоган компании Supply change не только говорит об эволюции FM Logistic, но и призывает компании по всему миру создавать более устойчивые бизнес-модели. Семейный бизнес, первоначально основанный как автотранспортная компания в 1967 году, теперь предоставляет решения для омниканальных цепочек поставок 60 % своих клиентов.

«FM Logistic стремится стать эталонным партнером в области устойчивых омниканальных цепочек поставок. Двойной удар, связанный с пандемией и экономическим спадом, побуждает нас переосмыслить принципы работы цепочек поставок. Они должны стать более устойчивыми и готовыми к кооперации, а также отвечать требованиям надежности, скорости и рентабельности. Наш новый слоган — Supply change — говорит о стремлении работать вместе с нашими клиентами и деловыми партнерами в этом направлении и оказывать коллективное влияние на мировое бизнес-сообщество», — сказал генеральный директор FM Logistic Жан-Кристоф Маше.

Слоган создан агентством FutureBrand. Представление новой концепции развития компании будет проходить в несколько этапов. FM Logistic презентовала обновления около 1800 своих директоров и менеджеров во время ежегодной встречи Digital Management Week, проходившей с 7 по 11 июня 2021 года. В конце сентября 2021 года FM Logistic представит прессе свою бизнес-стратегию.



