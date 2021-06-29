Губернатор Санкт-Петербурга Беглов ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от COVID-19.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Смольного. Там же есть комментарий самого градоначальника. Как напомнил чиновник, в ситуации с появлением нового штамма коронавируса медики рекомендуют вакцинироваться повторно. При этом Беглов подчеркнул, что отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких.

«Такие люди создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 марта 2021 года Беглов рассказал, что сделал первую вакцину от коронавируса, второй укол он должен был получить через три недели.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1 374 новых случаев коронавируса. При этом жертвами СOVID-19 за последние 24 часа в городе на Неве стали 119 человек – это максимум за всё время пандемии. На вечер понедельника прививку от коронавируса получили 858 869 жителей Северной столицы, из них 696 191 полностью завершил цикл вакцинации.

