Курс доллара: рублю нужны новые драйверы

Первые торги новой рабочей недели на Московской бирже рубль завершил почти на тех же показателях, что и при закрытии в пятницу.

Стартовав на уровне 72,23 к доллару и с 86,27 – к евро, вечером нацвалюта лишь слегка прибавила. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,18 руб., что всего на 2 коп. дешевле, чем было в конце прошлой недели.

Евро вчера также незначительно просел – в это же время единая валюта ЕС торговалась по 86,14 руб. (- 8,5 коп.). Таким образом в понедельник рубль несущественно менялся к основным резервным мировым валютам в ожидании новых драйверов.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что весь понедельник рубль немного укреплялся в обеих парах, хотя в целом курс валют находился в узком диапазоне. При этом днём «россиянин» предпринимал попытки пробить отметку в 72,10 за доллар. Ближе к вечеру эта пара ушла чуть выше 72,30. В итоги эти уровни так и остались минимумами и максимумами для первого дня рабочей недели.

По мнению эксперта, важнейшим фактором поддержки для рубля продолжает оставаться снижение геополитического давления на РФ в отсутствие новой санкционной риторики. Кроме того, позитивно на курсовой динамике сказываются ожидания глобальных игроков по дальнейшему ужесточению политики российского регулятора по ставкам.

«А вот налоговый период как фактор поддержки национальной валюты – уже ушёл. Правда, сильного влияния на курсовую динамику это всё-таки не окажет», – уверен Кравченко.

В свою очередь Владимир Тихомиров из BCS Global Markets предположил, что несмотря на завершение налогового периода курс рубля на этой неделе сохранится в нынешних пределах.

«На фоне спокойной геополитической обстановки и при сохранении цен на «чёрное золото» возле текущих уровней пара доллар-рубль на этой неделе останется в диапазоне 72,00-73,00. На конец года мы прогнозируем курс нацвалюты в коридоре 70,00-72,00 за доллар», – полагает эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рублю нужны новые драйверы

Илья Голубов из УК «Промсвязь» рассказал, что накануне рубль незначительно менялся относительно закрытия пятничных торгов.

«Можно сказать, что наша валюта встала на паузу. При этом фундаментально пара доллар-рубль может легко уйти ниже психологически важной отметки в 70,00. Локально же на настроения глобальных игроков влияют новости об ухудшении ситуации с коронавирусом в некоторых странах мира, в том числе в России. Что касается «чёрного золота», то уже на этой неделе состоится заседание ОПЕК+, где вероятнее всего обсудят увеличение добычи сырья участниками соглашения в августе, что возможно немного разбудит валютный рынок», – заявил Голубов.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что открывшись вчера вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль довольно быстро перешёл к росту. Как пояснил он, в самом начале основной сессии на Мосбирже нацвалюта негативно реагировала на ухудшение ситуации на мировых рынках. Однако позже перешла к росту на фоне восстановление нефтяных котировок.

«Мировые цены на «чёрное золото» вчера были нестабильны. Днём они развивали восходящий тренд второй половины предыдущих торгов, переписав трёхлетние вершины. Но затем просели и стали консолидироваться в умеренном минусе, что естественно отрицательно сказывались на курсе рубля», – прокомментировал эксперт ситуацию на валютном рынке.

При этом Бабин считает, что нашей валюте для выхода из текущих диапазонов нужны серьёзные драйверы.

«В ближайшие же дни рубль в обеих парах будет оставаться в довольно узком коридоре, который был сформирован ещё в конце прошлой недели. В паре с долларом – это 72,00-72,40, а в паре с евро – 86,00-86,50. Для выхода из нынешних диапазонов рублю нужны новые, более серьёзные драйверы, например, движение мировых рынков», – резюмировал эксперт.