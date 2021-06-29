Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS 29 и 30 июля российские и международные эксперты расскажут о трендах будущего

29 и 30 июля 2021 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В девятый раз форум о трендах будущего объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые имеют представление, какими будет мир и потребности в будущем. Многие идеи спикеров успешно реализуются в жизни и бизнесе. Участие в форуме бесплатное.

Спикеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Лоуренс Краусс – американский физик, специалист в области астрофизики и космологии. Профессор-основатель Отделения земных и космических исследований и почётный директор проекта «Origins» Университета штата Аризона.

Илья Найшуллер - российский кинорежиссёр, киноактёр, продюсер, сценарист. Режиссер фильма «Никто» занимавшего первое место по сборам в прокате в США.

Джон А. Суини – консультант и создатель учебных курсов в 45 странах мира. Среди его клиентов: университеты, международные агентства по развитию и гуманитарной помощи, НКО, компании из списка Fortune500, а также NESTA, Красный Крест и Красный Полумесяц, различные подразделения ООН.

Джама Джурабаев - художник, концептуальный артист и иллюстратор, работающий в кино и игровой индустрии. Работал над главными героями «Аладдина» и динозаврами «Мира юрского периода-2». В 2020 году работал над игровым телесериалом «Мандалорец» для Lucasfilm, а сейчас занимается проектами для Netflix и Apple.

Артур Шарифов – видеоблоггер, популяризатор науки, ведущий нескольких научных передач на Youtube.

Кети Сапович – диджитал-директор РОЦИТ, эксперт и амбассадор цифрового этикета.

Станислав Дробышевский – российский антрополог и популяризатор научного мировоззрения. Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков:

Взгляд на будущее: я создаю будущее

Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем

Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего

Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com