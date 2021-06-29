Мурашко дал важные советы вакцинированным от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко дал важные советы россиянам, которые привились от COVID-19.

Чиновник настоятельно рекомендует вакцинированным строго соблюдать все защитные меры до завершения формирования в организме иммунного ответа, передаёт РИА Новости.

В частности, Мурашко призвал граждан, получившим прививки от коронавируса, до завершения формирования иммунитета носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать мест массового скопления людей.

«Это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета», – подчеркнул министр здравоохранения России, напомнив, что антитела после вакцинации формируются в течение 21 дня после введения второго компонента.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от COVID-19. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Смольного. Там же есть комментарий самого градоначальника.

Как напомнил чиновник, в ситуации с появлением нового штамма коронавируса медики рекомендуют вакцинироваться повторно. При этом Беглов подчеркнул, что отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких.

«Такие люди создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», – подчеркнул губернатор.

