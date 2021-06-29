На базе технопарка «Калибр» в Москве стартовала программа для стартапов

Технопарк «Калибр» в Москве 29 июня запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных проектов. По итогам работы лучшие решения включат в «Банк технологий» – бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Первый поток программы проходит для проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Это позволит оценить, насколько проекты могут быть реализованы на практике. Чтобы стать участником программы, необходимо представить соответствующий проект и продукт для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе. Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами.

«Москва – один из главных центров развития высоких технологий. «Калибр» даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в «Банк технологий», - отметил Александр Прохоров.

Он рассказал, что сегодня в Банке технологий представлены продукты более чем 80 компаний: от оборудования до программного обеспечения. Предприятия, ориентированные на развитие своего бизнеса, используют эту площадку, чтобы самостоятельно или с помощью специалистов АПР подобрать нужную технологию.

Участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП «Калибр».

«Площадка постоянно развивается. Во многом этому способствует статус инвестиционного приоритетного проекта, позволяющий значительно снизить региональную налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направить на модернизацию и развитие инфраструктуры технопарка. Так, в прошлом году был построен корпус для IT-резидентов с ФОК», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов.

Срок приема заявок продлен до 2 июля на странице программы технопарка «Калибр».