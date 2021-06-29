На льготы по авиаперевозкам пассажиров на Дальний Восток из бюджета выделят 1,58 млрд рублей

На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал 26 июня председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает сайт правительства РФ.

После распада СССР и введения рыночных цен на билеты оказалась под угрозой транспортная связность России. Добраться из Москвы в отдаленные районы или наоборот стало зачастую неподъемно для большинства населения. Еще острее эта проблема была для жителей тех мест, куда кроме как по воздуху никак и не попадешь: люди ощущали себя полностью отрезанными от остальной страны.

Выделенные деньги позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. Полёты по 20 таким направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению Президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».

Важнейшие из этих направлений: Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта по этим маршрутам составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута. Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.