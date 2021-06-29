Нефть дешевеет на опасениях распространения нового штамма коронавируса — «дельта»

Мировые цены на нефть утром 29 июня теряют в цене из-за обеспокоенности инвесторов ситуацией с распространением штамма коронавируса — «дельта», свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,45%, достигнув отметки $73,81. Котировки сорта с поставками в августе потеряли 0,52%, опустившись до $74,29. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до $72,61 за баррель.

Котировки находятся под давлением возросших опасений относительного нового штамма коронавируса Covid-19 — «дельта». Рост числа инфицированных новой разновидностью несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

Однако, несмотря на распространение нового варианта коронавируса спрос на нефть продолжит расти. Благодаря в основном восстановлению экономик США, Китая и стран ближнего Востока, отмечает вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.

