Глава НАСА заявил о существовании внеземной жизни, комментируя доклад разведки США

Билл Нельсон, недавно назначенный главой НАСА, считает, что где-то в космосе существует внеземная жизнь.

"Мы одни? Лично я так не думаю”, - сказал Нельсон в интервью CNN в воскресенье.

Об этом он заявил после того, как Пентагон наконец опубликовал несекретную версию своего долгожданного доклада о неопознанных летающих объектах (НЛО). Несмотря на то, в докладе не утверждается, что внеземная жизнь существует, ряд явлений не нашли объяснения в рамках современных научных знаний.

Нельсон считает, что инопланетяне, скорее всего, существуют, несмотря на то, что никаких доказательств этому авторам отчета найти не удалось.

“Но когда речь идет о Вселенной, помните, что Вселенная так велика”, - сказал Нельсон. - У нас в НАСА есть программа под названием "Поиск внеземного разума". Но до сих пор мы не получили никаких сообщений от кого-то разумного", - добавил он

Другая рассматриваемая в докладе версия состояла в том, что американские военные столкнулись с усовершенствованным беспилотником или самолетом, посланными другой страной. Но Нельсон считает, что это маловероятно, отчасти потому, что удивительно быстрые скорости и быстрые изменения направления движения зафиксированных объектов превышают возможности любой известной технологии любой страны.

"Мы не знаем, что видели военные летчики, Теперь они знают, что что-то видели. Они следили за объектом, они фиксировали его радаром, они следовали за ним, он вдруг быстро перемещался из одного места в другое. И то, о чем отчет действительно говорит нам, что является публичным, - это то, что было более 140 таких наблюдений.”, - резюмировал Нельсон.

Напомним, аналитики спецслужб США не нашли подтверждений тому, что НЛО с которыми якобы неоднократно встречались в последние годы пилоты американских ВМС, были космическими кораблями пришельцев. Однако авторы доклада, короткая версия которого была опубликована 25 июня, не смогли объяснить природу явлений, с которыми сталкивались военно-морские пилоты.

В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство случаев странных встреч в воздухе, произошедших в последние два десятилетия, однозначно не были встречами с результатами деятельности американских военных или инженеров.

Большая часть из более сотни подобных встреч, задокументированных специальной службой Пентагона, произошла с пилотами ВМС США. Однако описаны и случаи, произошедшие с военными из других стран.