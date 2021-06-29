Половина заведений общепита в Москве заявили о работе в «бесковидном» режиме

Почти 50% ресторанов, кафе и баров в Москве подали заявки о работе в «бесковидном» режиме, передает ТАСС, ссылаясь на замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, который возглавляет столичный департамент торговли и услуг.

«На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», - рассказал Немерюк.

Он уточнил, что в этом году в столице будет открыто более 3 тыс. летних веранд, для которых до 11 июля будет отменено требование по проверке у посетителей QR-кодов. Такое же исключение будет сделано для столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы при условии, что туда не допускаются посторонние.

Ранее чиновник заявил, что предпринимателям общепита необходимо для перехода на режим работы COVID-free заявить о своем намерении на портале i.moscow, после чего они организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или факт болезни за последние полгода. Также можно предоставить ПЦР тест с отрицательным результатом. Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки. Данное правило остается актуальным для официантов, барменов и прочих сотрудников заведения, которые должны носить средства индивидуальной защиты.

