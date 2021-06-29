Прогноз погоды: синоптики рассказали о сюрпризах осени-2021

Во многих регионах России сохраняется аномально тёплая погода. Да такая, что думать о холодах, дождях, а уж тем более морозе – кажется преступным занятием. А ведь осень неумолимо приближается, осталось всего два месяца календарного лета и наступит сентябрь, который быстро перейдет в октябрь, а там и ноябрь рядышком.

Время летит очень быстро, что ни говори. И поэтому синоптики уже сейчас предупреждают, что предстоящая осень готовить нам сюрпризы. Впрочем – это неудивительно: зима была морозная, весна поздняя и холодная, лето в пику тем двоим выдаёт рекорд за рекордом и жарит нас как на гриле.

Осень, следуя климатической логике, должна тоже подготовить нам немало интересного. Правда, будет ли это приятными неожиданностями или нет – неизвестно. Метеорологи, рискуя остатками своей репутации, уже выдают на-гора прогноз погоды на осенний сезон. Что же нас ждёт?

Прогноз погоды на сентябрь-2021

Юг России, а точнее Крым, в начале осени, по прогнозам синоптиков, подарит хорошую и жаркую погоду – бархатный сезон ожидается отличным. Море ещё будет очень комфортным – до плюс 25 вода будет прогреваться совершенно. Градусники покажут плюс 29-30. Весь месяц будет солнечно, безветренно, тепло и уютно. Самое то для отдыха.

Ближе к началу октября в Крыму станет попрохладнее – днем будет около плюс 23-25. Зато можно уже наслаждаться прогулками, осмотром достопримечательностей, походами с палаткой в горы и не только – Крымский полуостров полон загадок.

Краснодарский край тоже порадует жителей и гостей региона. Здесь в начале сухо, солнечно и очень комфортно. При этом начало месяца даст небольшую передышку от стоявшей все лето жары – столбики термометров стабильно будут находиться на отметках плюс 25-26. Но вскоре погода быстро вернёт себе статус-кво и выдаст плюс 30. Обещают в этот период и дожди, хотя и совсем немного.

Москва в начале сентября сменит летнюю жару на осеннюю прохладу. В первых числах месяца выше плюс 20-22 точно не будет, а к 15 сентября градусники покажут всего плюс 18. В конце первого календарного месяца осени ожидается плюс 12-15. Осадки будут частые, климатическая обстановка в основном пасмурная.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, ожидает аналогичная погода. Правда, в отличие от Москвы, в середине сентября в СПб обещают небольшое потепление до плюс 23. Зато в последних числа месяца воздух остынет до плюс 10-12.

В Сибири первые сентябрьские деньги ещё попытаются выдать тёплую погоду до плюс 22, но холодный фронт быстро придёт на смену тёплому воздуху, а столбики термометров поползут вниз, остановившись на отметках плюс 10-12.

Прогноз погоды на октябрь-2021

Второй осенний месяц принесёт на юг страны прохладу, но сильных дождей вроде бы пока синоптики не обещают. Так что будем надеяться, что октябрь в Крыму обойдется без сюрпризов, а если они и будут – то только приятные.

Начало месяца ожидается относительно тёплым – плюс 23, облачность в основном будет переменная. Со второй половины октября градусники начнут показывать днём плюс 15-18, а по ночам около 10-12 градусов выше нуля. Возможны небольшие осадки, море будет штормить. Ближе к концу месяца похолодает ещё больше – до плюс 12 днём.

На Кубани в октябре, по прогнозу синоптиков, будет теплее – плюс 25. Но холодный воздух всё равно станет постепенно вытеснять жару и к концу октября температурный фон здесь в течение дня не будет повышаться выше плюс 15. При этом второй месяц осени в Краснодарском крае обещают довольно сухим.

В Москве в середине осени – пасмурно, дождливо. Солнце же лишь изредка будет радовать жителей и гостей столицы. В первые дни октября температура воздуха днем будет составлять плюс 15. Начиная со второй декады планируется стремительное понижение – в светлое время суток до плюс 5-8, а по ночам – до плюс 2-3.

В Санкт-Петербурге октябрь, как и всегда, будет довольно мокрым. Более того, синоптики прогнозируют классическое осеннее наводнение. Но начало месяца обещают довольно комфортное – плюс 12-14, ближе к концу – не выше плюс 5.

А вот на Урале температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Это, понятное дело, не порадует местных жителей: в начале октября тепло ещё попытается задержаться в регионе (плюс 10-12), но холодный циклон быстро вытеснит остатки комфортной погоды – градусники покажут около плюс 4-5. Дождей будет также больше обычного.

Прогноз погоды на ноябрь-2021

В ноябре на юге страны, согласно предварительному прогнозу синоптиков, будет относительно тепло и довольно комфортно. Если вы не любитель летнего зноя, то самое время взять отпуск именно в конце календарной осени. Первые две недели ноября в Крыму обещают плюс 13-17. Дождя не будет, в основном ясное небо изредка переменная облачность. К концу месяца похолодает до плюс 10.

Кубань же немного порадует теплом – плюс 18-20 ориентировочно, без ветра, осадков и прочих климатических катаклизмов. К концу ноября воздух остынет до плюс 15.

В Москве уже с начала месяца обещают мокрый снег и снег с дождём, и просто дождь. Воздух днем будет прогреваться всего до плюс 5-6. Но уже после 10 ноября стремительно похолодает до нуля градусов.

Санкт-Петербургу синоптик обещают более тёплую погоду, чем Москве, что уже само по себе большой сюрприз. Так, в городе на Неве почти до конца второй декады ноября будет плюс 5-7. Похолодает же до плюс 1-2 только лишь к концу месяца.