Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска на российских курортах

Россияне не готовы ради отдыха на курортах Краснодарского края прививаться от коронавируса, показал опрос портала Superjob, в котором приняло участие 1600 человек из всех регионов России. При этом вакцинироваться от COVID ради отдыха за границей готовы в шесть раз больше россиян.

Статья по теме: Краснодарский край: туриндустрия проигрывает «дикарям»

По данным ресурса, только 3% россиян готовы сделать прививку ради отпуска на Кубани. В мае 20% заявили, что готовы вакцинироваться для поездки за рубеж. Еще 19% респондентов сообщили, что привьются от ковида независимо от требований властей региона, а 53% не будут прививаться в любом случае. Мужчины готовы вакцинироваться ради отдыха в 4%, женщины — только в 2%. Женщины чаще всего отрицают саму возможность вакцинации – 56% против 52% мужчин.

После заявления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, что с 1 августа на курорты будут пускать только туристов с прививкой от коронавируса, к руководству края обратилась глава Ростуризма Зарина Догузова, попросив пускать в регион туристов с отрицательным ПЦР-тестом. Однако в администрации края отметили, что изменений в правила пребывания туристов на курортах не будет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила пускать в Краснодарский край переболевших коронавирусом.

Также глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что буквально через полчаса после заявления Кондратьева о допуске на курорты края только привитых туристов «начался шквал звонков» туроператорам об отмене бронирований.