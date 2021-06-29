Курс доллара: рубль оказался под давлением нового фактора

Курс доллара растет в рамках торговой сессии во вторник. Доллар/рубль начал день на отметке 72.25 , а евро открылся на уровне 86.01 . К 17:00 доллар США повысился и достиг уровня 72.63 рубля, а евро вырос до 86.36 рубля. В то же время индекс DXY поднялся на 0.0021 пункта, дойдя до отметки 92.08 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться, хотя нефть и мировые рынки демонстрировали восстановление до начала основной российской сессии. Затем нефтяные цены резко просели, увеличив потери рубля»,- комментирует ослабление нацвалюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что все большее давление на рисковые активы оказывает ухудшение ситуации с пандемией во многих регионах.

«Эта тенденция ставит под сомнение эффективность существующих вакцин против новых штаммов коронавируса. В результате инвесторы опасаются повторения в том или ином виде ситуации весны 2020 г. К этому добавляются высокие темпы инфляции, ставящие под сомнение не только новые монетарные стимулы, но и сохранение действующих»,- подчеркивает аналитик.

Доллар вышел вверх из консолидации 72–72,4 рубля, и следующей целью роста может выступить недельный максимум в 72,84 рубля, считает Бабин. Евро пока остается в коридоре 86–86,5 рубля, демонстрируя более слабую динамику из-за снижения европейской валюты на внешнем рынке, добавляет он.

ЭСегодня рубль по-прежнему торгуется в районе 72,2 за доллар, лишь незначительно слабея",- отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. "По всей видимости, сейчас курс российской валюты относительно сбалансирован, и без новых существенных факторов он вряд ли изменится в ту или иную сторону. Таких факторов (событий) сегодня не ожидается, поэтому, по мнению аналитиков SberCIB, рубль останется на отметке 72,2 за доллар" - отмечает он.