ЦБ назвал пилотные банки для тестирования цифрового рубля

29 июня 2021, 21:34
Алексей Зотов/ТАСС

Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для испытания цифрового рубля. Как сообщается на сайте ЦБ, прототип платформы для третьей формы национальной валюты планируется разработать до декабря текущего года, а в январе 2022-го начнется ее тестирование.

«Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса. Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотирования», — отметила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

В пилотном проекте выразили желание участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Росбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, СКБ-банк, Ак Барс Банк, Транскапиталбанк и банк «Союз».

Регулятор уточнил, что тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом, в частности, планируется протестировать эмиссию цифрового рубля. Позже список операций и число участников испытаний расширятся.

Цифровой рубль Центробанк планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег: наличной и безналичной. 

Ранее Банк России впервые четко обозначил, зачем в России вводится цифровой рубль. По мнению регулятора, он должен обеспечить решение пяти ключевых задач: возможность доступа к цифровому кошельку через любую финансовую организацию; повышение скорости расчетов; возможность расплачиваться за товары и услуги в офлайн-режиме; упрощение создания инновационных сервисов и снижение транзакционных издержек.