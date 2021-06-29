Утильсбор на спецтехнику жмёт на тормоз

В правительстве появился проект постановления, согласно которому повышение утилизационного сбора на импортную дорожно-строительную технику (ДСТ) осуществляться не будет, неофициально сообщают представители Минпромторга. Согласно документу, утильсбор не будет повышен для бульдозеров, экскаваторов, перегружателей, трамбовочных машин и катков, погрузчиков. Впрочем, рост сбора предполагается на такие машины, как грейдеры и (в среднем в 2,3 раза), краны-трубоукладчики (в 1,4 раза), колесные тракторы (в 2,7 раза), гусеничные тракторы (в 3,6 раза), комбайны (в два раза).

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По мнению участников рынка, отмена повышения утилизационного сбора связана с опасением подорожания спецтехники, что является критичным для строительных организаций в свете развития крупных инфраструктурных проектов. «Все понимают, что, если ставка утильсбора все же будет повышена для всех видов техники, стоимость строительства значимых инфраструктурных объектов существенно вырастет, -- говорит Андрей Комов, генеральный директор Volvo Construction Equipment в России и СНГ. -- Например, в этом году началось возведение платной автомагистрали Москва-Казань, и для реализации такого проекта необходим парк производительных и надежных асфальтоукладчиков. Однако в России в прошлом году было выпущено всего шесть таких машин, в позапрошлом – восемь. Таким образом, даже если утильсбор на импортные асфальтоукладчики поднимется, их все равно будут приобретать, поскольку без этого качественное строительство таких серьезных объектов невозможно».

Еще в начале текущего года Минпромторг опубликовал проект постановления, предполагающий индексацию утилизационного сбора на спецтехнику в 2-4 раза. Основная идея этого шага – это стимулировать выпуск дорожно-строительной техники российскими производителями. Однако в некоторых секторах технологичной спецтехники машины в России почти не производятся – это, например, относится к таким видам, как асфальтоукладчики, дорожные фрезы, ресайклеры, харвестеры, форвардеры, буровые станки. Наиболее сильны российские компании в выпуске некоторых видов экскаваторов и тракторов, в сегменте грейдеров доля отечественных машин составляет 55%, в сегменте бульдозеров — 35%. Как раз в этих секторах рынках было бы наиболее логично индексировать утилизационный сбор, убеждены представители таких российских предприятий, как «ДСТ-Урал», «ЧТЗ-Уралтрак».

Впрочем, окончательное решение правительства в отношении будущего утилизационного сбора еще не объявлено, но участники рынка надеются, что возможная его отмена подстегнет продажи. «Безусловно, отказ от увеличения утильсбора на некоторые виды ДСТ мог бы оказать положительное влияние на дорожно-строительную отрасль, -- отмечает Роман Искаков, руководитель группы по планированию и аналитике Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- За последний год техника и так значительно подорожала вследствие ослабления рубля. Изначально планируемое повышение ставок утильсбора привело бы к удорожанию машин более чем на 20%, что, конечно же, в итоге отразилось бы не только на себестоимости строительных проектов, но и на конечных потребителях продукта, создаваемого с помощью этой техники. Об этом предупреждало большинство производителей ДСТ. Возможно, наши опасения всё-таки были услышаны властями, и было принято мудрое решение - не повышать ставку утильсбора. Особенно это важно в условиях восстановления экономики после событий, связанных с пандемией коронавируса, а также при учете планов по строительству крупных инфраструктурных проектов. Увеличение утильсбора существенно притормозило бы работу в этих направлениях».

