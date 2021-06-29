В Китае спрогнозировали, что будет в России при дедолларизации

Заявив о намерении отказаться от доллара, Россия тем самым выражает протест против американской гегемонии, считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэня Ицзюня. Мнением он поделился с газетой «Хуаньцю шибаою».

Эксперт уверен, что сам процесс отказа от американской валюты не сильно повлияет на Россию, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не являются основным торговым партнером Москвы. При этом российский рубль признан стабильным платежным средством.

«Процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США», — цитирует издание китайского ученого, который уверен, что для США подобное решение Москвы станет «унизительным» и поставит Штаты в «неловкое положение перед союзниками».

«Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай», — цитирует Ицзюня РИА Новости.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о намерении Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью отказаться от долларовых активов. К настоящему моменту их доля в ФНБ достигает 35%. Чиновник заявил, что после отказа от американской валюты структура фонда будет состоять на 40% из евро, на 30% — из китайских юаней, на 20% — из золота, по 5% средств Фонда будут храниться в фунтах стерлингов и японских йенах.